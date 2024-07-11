泳總王敏超提「轉會」參賽妙法　毋懼畀人𡁻到七彩？｜政壇諸事町

【方力申 /王敏超/ 泳總 / 泳總屬會】前香港游泳代表方力申炮轟中國香港游泳總會（泳總）制度不公，風波連日發酵，早前公開活動被傳媒追訪時曾稱「我同你哋講嘢，一定畀人𡁻到七彩」的泳總會會長王敏超近日先後上電台為事件解畫。今早（11日）王敏超在電台節目就提出「轉會參賽法」，提到如泳手成績出眾但礙於屬會級別低未有資格參加錦標賽，可暫借較高級別屬會身份參賽，賽後再轉回原本屬會。

「轉會參賽法」會否令低級別屬會更難「向上游」？與現行制度有何分別？若如此簡單何須大費周章開會討論優化制度？王敏超就沒多補充，並稱「只要不違背章程，任何方案均可考慮」。



方力申希望泳總可優化制度，設立透明的升降級機制。（資料圖片）

泳總屬會分為「正式屬會」、「觀察屬會」及「競賽屬會」三級，「競賽屬會」無資格參加錦標賽之餘，亦無投票權及透過泳總租用康文署轄下泳線的權利；「觀察屬會」則無投票權。泳總現時有73個正式屬會、30個觀察屬會，及34個競賽屬會。

方力申近日就為旗下泳會一名表現優異的9歲男童因「泳會級別不夠高」而未能參加今年初舉行的分齡錦標賽爭公道，而本周二（9日）在巴黎奧運香港代表團授旗典禮活動時，王敏超受傳媒追訪時沒回應事件，僅稱：「我同你哋（記者）講嘢，一定畀人𡁻到七彩。」

中國香港游泳總會會長王敏超表示，如泳手成績出眾、但礙於屬會級別低未有資格參加錦標賽，可以暫時借用較高級屬會身份參賽。（資料圖片/蘇煒然攝）

事件連日有新進展，王敏超今早在港台節目《千禧年代》說，體育圈千變萬化，已慎重考慮今次情況，能為港爭光的泳手都希望能給予發展機會。對於會否檢討泳總屬會三級制的升降制度，泳總持開放態度，任何時間都可以檢視制度，不存在打壓任何屬會。

王敏超稱只要不違背章程任何參賽方案均可考慮

他又提到，如泳手成績出眾、但礙於屬會級別低未有資格參加錦標賽，可以暫時借用較高級屬會身份參賽，於賽後再轉回原本屬會。雖然他指此方式過往未曾用過，不過他指只要不違背章程，任何參賽方案均可考慮，亦會經常性審視需否修改章程。

王敏超：現有制度非扼殺運動員人才

他強調，制度並非扼殺運動員人才，只是需要照顧約百間屬會、約9,000名泳手，資源分配如申請用作比賽的泳池，會有困難。他透露昨晚已開會討論如何優化制度，盡量令有潛質的運動員參賽，至於開放多少名額予他們，有商討空間。

方力申的泳會，屬於最低級別的「競賽屬會」，無資格參加錦標賽。（方力申IG）

何敬康稱「轉會」 參賽會令中小型屬會喪失競爭能力

對於「轉會」 參賽做法，一直跟進泳總屬會風波的的新民黨立法會議員何敬康，在同一節目表示，部份歷史較久泳會可用此機制吸納達標選手，但同時會令中小型屬會喪失競爭能力。他又指，有達標選手一直留在競賽泳會而無法晉升較高級屬會。就泳總考慮讓成績出眾泳手以個人身份參賽，他認為有多項細節有待探討。例如參賽形式、報名方法、名額、以個人或屬會得分等問題。