夏寶龍會見港府問責官員終於「圓滿」了｜政壇諸事町

回歸廿七年，同時也是特首李家超上任兩周年，慶祝活動過後，再有問責官員陸續赴京公幹，拜會國務院港澳辦已是定律，而昨日（12日）夏寶龍會見了一名問責官員，令他與港府問責官員的會晤變得「圓滿」了。



夏寶龍（右）昨日（7月11日）在北京會見環境及生態局局長謝展寰一行（政府新聞處）

政府新聞處昨晚十時五十四分公布，環境及生態局局長謝展寰（11日）展開北京訪問行程，拜會國務院港澳事務辦公室，向國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍匯報環境及生態局在多個範疇的最新工作情況，包括邁向「雙碳」目標、綠色轉型機遇、環境保護、生態保育、低碳能源、漁農業發展、環境衞生及食物安全等。

新聞稿引述夏寶龍表示環境及生態局很多工作都是老百姓關心的事宜，他對局方的工作給予充分的肯定。謝展寰感謝夏的鼓勵。港澳辦的網頁也有夏寶龍與謝展寰會面的消息。

夏寶龍（右）同日（11日）在北京與林定國會面（港澳辦網頁圖片）

其實，律政司司長林定國同日也在北京與夏寶龍會面，但未見新聞處有發稿，只有港澳辦網站簡單交代會面。而林定國啟程前，政府在9日公布他率團訪京，將拜會國務院港澳事務辦公室，匯報律政司成立香港國際法律人才培訓學院、推進香港建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心，以及推廣法治教育工作等多項主要政策措施的進展。

見謝展寰 象徵夏寶龍已會見全體問責官員

本來，夏寶龍會見問責官員實屬十分正常，為何謝展寰「特別重要」呢？因為，他今次的會面，象徵李家超班子的三司、三名副司長和十五名問責局長，全員已獲夏寶龍接見。

翻查資料，李家超2022年7月上任後，翌年3月赴京出席全國兩會期間赴京，曾與夏寶龍會晤。同年4月中，夏寶龍親自南下香港調研，在港期間自然也有集體見過問責官員。

夏寶龍（右）在2023年4月25日會見鄧炳強（港澳辦網頁圖片）

問責局長中 鄧炳強率先見夏寶龍

個別問責官員訪京得見夏寶龍的第一人，則是保安局局長鄧炳強，他2023年4月率領香港紀律部隊文化交流團訪京，於25日與夏寶龍見面。之後，夏寶龍先後會見公務員事務局局長楊何蓓茵，及政府司司長陳國基。

同年5月，夏寶龍先後會見勞工及福利局局長孫玉菡、教育局局長蔡若蓮、終審法院首席法官張舉能率領司法機構代表團、房屋局局長何永賢。6月再會見了由楊何蓓茵率領的常任秘書及部門首長國家事務研修班全體學員。短短兩個月裡，已見楊何蓓茵兩次。

夏寶龍南下深圳會見三名副司長（港澳辦網頁圖片）

夏寶龍會見由葉文娟率領、由副局長和政助組成的政治委任官員國家事務研修班一行（港澳辦網站）

踏入7月，夏寶龍先後會見財政司司長陳茂波、民政及青年事務局局長麥美娟、政制及內地事務局局長曾國衞。11月會見了醫務衞生局局長盧寵茂、發展局局長甯漢豪，同月月中，夏寶龍南下深圳，會見了三名副司長，包括政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸和律政司副司長張國鈞；月底則在北京會見特首辦主任葉文娟率領的政府政治委任官員國家事務研修班一行，成員以副局長和政治助理為主。

2023年內會見三司、三位副司長和九名問責官

換言之，夏寶龍去年先後已見了三司、三位副司長和九名問責官長，還有副局、政助等，而其實他還曾見過維護國家安全委員會秘書長區志光和特首政策組組長黃元山等。政圈當時開始關注，剩下的6名局長們何時有機會與夏寶龍會面。有已到北京與夏寶龍見面的局長稱，港澳辦官員日程繁重，夏寶龍更是忙碌，他也是抵京後才獲告知將會與哪位港澳辦官員見面。

踏入今年，商務及經濟發展局局長丘應樺率先在1月會見夏寶龍、之後至4月，夏寶龍先後會見運輸及物流局局長林世雄和財經事務及庫務局局長許正宇；5月9日一日之內先後見創新科技及工業局局長孫東和文化體育及旅遊局局長楊潤雄。由於港澳辦在這兩場會面後，發出的新聞稿也較詳盡，並非過去只得普遍只得一句交代夏寶龍會見了誰，而涉及文體旅部分更提出要樹立「無處不旅遊」的理念。

除了「無處不旅遊」理念在本港引起熱烈討論之外，政圈中人私下竊竊私語推測最後一位問責局長謝展寰到底何時能與夏寶龍見面？而當時垃圾徵費的存廢在本港引起爭議，政府最終於5月底宣布暫緩執行計劃。踏入6月中，律政司副司長張國鈞再與夏寶龍見面。

終於，夏寶龍昨日先後見了謝展寰及再次會見林定國。換言之，夏寶龍至此已全數會見了特區政府全體問責官員和政治委任官員，大家的競猜遊戲可以告一段落了。