李家超訪東盟｜主動感謝14萬印傭貢獻　香港印尼簽15備忘錄和協議

正在印尼訪問的行政長官李家超指，香港與印尼會簽署15份諒解備忘錄和協議，涵蓋貿易、金融、物流、海事服務、專業服務、氣象信息交流、災害控制和航天技術等。他又感謝印尼支持香港申請加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），強調香港倡議自由貿易和多邊主義，已準備好就申請加入RCEP進行探討。



李家超在發言尾聲時，特別感謝在港工作的14萬印尼傭工對本港的貢獻，強調印尼傭工的權益受法律保障。



李家超率領訪問團部分成員於中午時份，在雅加達舉行記者會。李家超發言時指，今次是他首度以特首身份訪問印尼，而今次的東盟三國之行十分重要，訪問團由他班子中的5名高層及三十名商界成員組成，旨在加強與印尼的關係。

他指，昨日與總統佐科維多多會面時，有提及香港申請加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）一事，對方也表示支持。期望香港與印尼進一步加強在經貿、投資、金融、創新科技和文化旅遊等多方面的合作。

李家超強調，香港是印尼第三大國外投資者，而印尼是東盟國家中最多人口，也是香港在東盟的第六大貿易伙伴。他又稱，昨日與總統佐科維多多見面，感謝對方的款待。他又稱也有與佐科維多多談及印尼興建新首都一事，強調香港商界及專業人士均熱衷於參與項目。

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他又指，昨日與東南亞國家聯盟（東盟）秘書長高金洪博士，也有談及加入RCEP一事。李家超指，東盟是香港第二大貿易伙伴，香港支持自由貿易及多邊主義。

李家超強調，「一國兩制」下，香港既仍是國際城市，但也是進入內地市場的門戶，香港八大中心涵蓋香港傳統強項。

被問及東盟之行是否因為內地經濟有下行風險，故香港需要向東盟尋找商機。李家超回應指，一直都在擴大香港的網絡，開拓更多機會。他又指對本港的經濟恢復抱有信心。

他又在發言尾聲主動感謝在港14萬印尼傭工，指他們不只是家傭，亦是香港的朋友，亦被許多香港家庭視為家人，政府高度重視她們多年來對香港的巨大貢獻。而當回應有傳媒問及對本港印傭的保障時。李家超強調印尼傭工不止受勞工法例保障，也有僱用合約訂明各項待遇。

另外，被問及日本計劃排放核廢水，港府表明若日本啟動排放即會禁止十都縣水產品進口，而日本駐港總領事岡田健一上周與李家超會面後，表示對港府的禁令表達極度遺憾，亦以國際原子能機構的報告，解釋排放ALPS處理水的安全性。日方又強烈要求港府基於科學證據，重新考慮取消決定。

李家超重申，指日本的排放計劃史無前例，且持續三十年之久，特區政府關注對食品及市民健康帶來的影響。

記者會後，訪問團出席交流午宴及簽署合作備忘錄；下午參觀當地一個高鐵站。