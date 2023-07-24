李家超訪東盟｜與新加坡簽7合作備忘　東盟國家入境免簽有進展

行政長官李家超今日（24日）展開外訪東盟三個成員國的第二日行程。他傍晚交代今日先後與新加坡總理李顯龍及副總理兼財政部長黃循財會面詳情，指他借機介紹了香港的機遇潛能，向李顯龍表明期望更多新加坡企業來港發展、加大投資，同時善用香港這個平台進入大灣區市場。他引述李顯龍稱同意香港與新加坡要加強合作，包括在短期內重展公務員交流計劃。



特區政府和貿發局今晚共同主辦商務晚宴，與當地商界領袖交流。李家超透露屆時香港將與新加坡簽署七份合作備忘錄，包括商務、金融、學術研究等方面的合作範疇。



另外，李家超又透露，與不同東盟國家就入境簽証安排上的商討有進展，會按實際情況與不同國家研究有關安排。目前本港與越南等部份東盟國家未達成相互免簽証入境安排，李家超強調，港府致力加強與東盟國家加強合作，只要可以便利化的措施都會盡力做。



李家超指國安處會全力追查遭通緝的八人（政府新聞處直播截圖）

李家超表示是次訪問東盟國家有兩個目的，分別是強化香港與之間的東盟友誼，達成互惠互嬴的合作關係，另外更要對外說好香港故事，向眾人說明香港的機遇。

李家超提到昨日（23日）抵埗後曾與中國駐新加坡大使孫海燕會面，他感謝對方為今次訪問作悉心安排。他續指，今日先後與李顯龍及黃循財見面，他指這是自己與李顯龍第三次會面，已向對方表明期望更多新加坡企業來港發展、加大投資，同時善用香港這個平台進入大灣區市場。

李家超特別感謝新加坡表明支持香港加入RCEP，他又向李顯龍介紹香港八大中心定位、未來北部都會區發展等優勢後，對方都認同香港及新加坡在各方面都要加強合作，包括因疫情而停止的公務員交流計劃，李家超直言雙方均認同應要重啟計劃。李家超指，香港將與新加坡在晚宴上簽署七份備忘錄，包括商務、金融、學術研究等方面的合作範疇。

李家超：外訪為建立對外網絡及人脈

得到新加坡支持，是否意味香港加入RCEP明朗化？李家超表示，港府官員會全力以付遊說不同國家支持香港，接下來將訪問印尼、馬來西亞，兩國在以往的溝通中亦已表明支持香港加入RCEP。李家超強調，會透過溝通強化不同國家對香港的支持。他又指，與新加坡簽署的七份合作備忘錄，是強化香港與新加坡合作的首步，「等同開門後，願意再進一步合作」，而外訪正正是為了建立對外的網絡及人脈。

至於會否出席11月在美國三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議，李家超表示，有關組織並非屬於個別國家，重申主辦單位有責任邀請成員出席會議。

而香港哥爾夫球會日前申請司法覆核，李家超重申事件進入司法程序，他不便評論，但強調這不會影響政府於9月收回高球場的決定。李家超又指香港有三個國際級的高球場，收回部分用地不會影響舉辦大型賽事。

青少年粵劇團晚宴獻藝 李家超：展示本港文藝交流優勢

另外，他在出席政府與貿發局的宴會前，為將會在晚宴上表演的香港青少年粵劇團的小演員打氣。他指，演員中最小的是只有五歲的暐峻和六歲的思辰，最大的是十六歲的文喆和卓婷，指他們年紀輕輕但他眼神、動作和唱腔都「有板有眼」，絕不欺場。他又指，十四五規劃明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，今晚劇團的演出，正好向海外展示香港文化藝術交流的獨特優勢。