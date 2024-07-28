江旻憓奧運奪金｜李家超：旻憓，你完美打出不會放棄嘅香港精神

港隊劍擊代表江旻憓奪得巴黎奧運女子重劍個人賽金牌，行政長官李家超今日（28日）出發往東盟三國前祝賀江旻憓奪金，形容她展示無比毅力及決心，感覺很感動和受鼓舞，「佢的確令我地好驕傲，旻憓，你完美打出不會放棄嘅香港精神，你打得好好睇，我同香港市民睇到你心意，多謝你心意」，並祝願香港運動員在巴黎奧運獲佳續。



江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽勇奪冠軍，為港隊贏得史上第三面奧運金牌。（袁志浩攝）

江旻憓奧運奪金 巴黎奧運香港首面獎牌

港隊劍擊代表江旻憓香港時間今天（28日）凌晨奪得巴黎奧運女子重劍個人賽金牌，是香港歷史上第三面奧運金牌。

7月28日，行政長官李家超出發前往東盟三國。（盧翊銘攝）

7月28日，行政長官李家超出發前往東盟三國。（李宇婷攝）

7月28日，行政長官李家超出發前往東盟三國。（盧翊銘攝）

李家超：江旻憓展示無比毅力、決心

李家超今日（28日）率領政府及商界代表團出訪老撾、柬埔寨和越南、向商界介紹香港優勢和發展。他出發前在機場主動會見傳媒，提到江旻憓奧運奪金。他說熱烈祝賀江旻憓在巴黎奧運為香港奪得第一面獎牌，香港人引以為傲，讚揚她曾經落後1比7，後來居上勝出，展示無比毅力及決心。

7月28日，行政長官李家超出發前往東盟三國。（李宇婷攝）

旻憓，你完美打出不會放棄嘅香港精神，你打得好好睇，我同香港居民都睇到同感受到你嘅心意，都多謝你呢份心意。 行政長官李家超

7月28日，行政長官李家超出發前往東盟三國。（盧翊銘攝）

李家超：旻憓，你完美打出不會放棄嘅香港精神

李家超引述江旻憓勝出後表示，會打出不會放棄的香港精神，會打得好看、為我們而打，他覺得很感動和受鼓舞，「佢的確令我地好驕傲，旻憓，你完美打出不會放棄嘅香港精神，你打得好好睇，我同香港居民睇到同感受到你心意，多謝你心意」，並祝願香港運動員在巴黎奧運獲佳續。

7月28日，行政長官李家超出發前往東盟三國。（盧翊銘攝）

李家超出訪東盟三國 冀推動經貿往來

李家超之後提到今起一連6日出訪老撾、柬埔寨和越南，他說三個國家人口共1.2億，是龐大市場和商機，今次帶領30多位高級別代表，來自工商、金融、創科、物流等，行程目標包括增強政府層面溝通和聯繁，爭取她們支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，推動與香港的經貿往來，以及介紹香港作為超級聯絡人的經驗和人脈網絡，推進人民交流。