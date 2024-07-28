江旻憓奧運奪金｜梁君彥：逆境沒放棄 盡展女子重劍「世一」氣魄
撰文：李宇婷
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港隊劍擊代表江旻憓勇奪巴黎奧運女子重劍個人賽金牌，是本屆奧運香港第一金。立法會主席梁君彥今天（28日）祝賀江旻憓、教練與訓練團隊，讚揚江旻憓最後一分鐘「決一劍」反勝，盡展女子重劍「世一」的氣魄。
梁君彥在社交網頁Facebook說，江旻憓在晉級過程展現無比信心和毅力，以精湛俐落的劍技，穩守突擊，「過關斬將」闖入金牌戰，決賽局面對東道主法國的劍手，雖然分數一度落後，但面對逆境沒有放棄，沉穩應戰，努力收窄分差，以最後一分鐘「決一劍」反勝，盡展女子重劍「世一」的氣魄，為港隊贏得巴黎奧運第一面金牌，讓香港市民引以為榮。
江旻憓早前因傷退出國際賽事，梁君彥說她能短時間內戰勝傷患，堅持訓練，可見韌勁及鬥志「非同小可」。他祝願港隊繼續突破自我，堅守信念，以最佳狀態迎戰，不論賽果如何，市民都會繼續打氣。
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