李家超再訪東盟｜向老撾中學生送中史書　設獎學金邀學生來港生活

行政長官李家超率領代表團出訪老撾，今早（29日）分別會見老撾總理宋賽及副總理兼外交部長沙倫賽，下午到訪與香港理工大學簽署合作備忘錄的老撾萬象高中學校，期間觀賞學生表演。他表示會為當地優秀學生提供獎學金，若在香港的大學畢業可獲安排留港工作或生活，歡迎老撾學生來港親身體驗和認識博大精深的中華文化。



李家超（左八）、財政司副司長黃偉綸（右八）、商務及經濟發展局局長丘應樺（右七），以及代表團成員和學校代表在老撾一所中學合照。（政府新聞處）

李家超在學生表演後致辭指，香港非常重視教育，會為有潛質的外國學生提供獎學金，支持他們來港深造，包括為老撾等「一帶一路」沿線國家的優秀學生提供「一帶一路」獎學金，協助學生來港攻讀全日制資助大學學位，透露香港理工大學正洽談為該校優秀學生提供特殊獎學金。他又指，若老撾學生在香港的大學畢業，便可根據香港非本地畢業生移民安排留港工作或生活一年，歡迎老撾學生來港親身體驗和認識博大精深的中華文化。

李家超在學生表演後致辭指，香港非常重視教育，會為有潛質的外國學生提供獎學金，支持他們來港深造。（政府新聞處）

李家超又在社交平台Facebook撰文感謝該校校長及老師的歡迎，表示參觀高年級的中文班後發現學生都勤奮地學習中國語言和文化，全程投入，孜孜不倦，讓他留下深刻印象，亦十分欣賞他們認真的學習態度，故向學校贈送一套關於中國歷史及國家發展的書籍，鼓勵他們繼續努力。