何詩蓓奧運添銅｜李家超致賀：面對世界各地頂尖選手仍毫不畏懼

巴黎奧運在香港時間今日（8月1日）凌晨舉行女子100米自由泳決賽，港隊女飛魚何詩蓓奪得銅牌。行政長官李家超、文化體育及旅遊局局長楊潤雄分別祝賀何詩蓓。李家超稱，何詩蓓在今屆奧運會一直保持高水平表現，面對世界各地頂尖選手仍毫不畏懼，如今再下一城，締造佳績，他和全港市民都以她為榮。



圖為2024年7月31日，港隊游泳代表何詩蓓在巴黎奧運女子100米自由泳決賽取得銅牌 。（Reuters）

李家超亦表示，肯定及感謝所有香港運動員在巴黎奧運比賽中的努力和付出。他們憑着堅強的決心，不畏嚴格的訓練，在賽場不論結果，全力以赴，各展所長。香港人都看見每位運動員對體育的熱愛、不懈努力和付出，支持及讚揚他們。他們不屈不撓的專業態度和體育精神，使我和香港人都引以為傲。

楊潤雄則表示，何詩蓓再下一城奪得銅牌，盡顯過人實力，令人感到非常欣喜，為她感到自豪。

圖為2024年7月31日，港隊游泳代表何詩蓓在巴黎奧運女子100米自由泳決賽取得銅牌 。（Reuters）

行會非官守議員致賀 葉劉淑儀：證明香港運動員實力

行政會議非官守議員今日也熱烈祝賀何詩蓓再下一城，並向其教練及團隊衷心致意。行會非官守議員召集人葉劉淑儀表示，何詩蓓在比賽中展現過人鬥志，越戰越勇，最終不負眾望，力壓對手，再次在游泳賽事中創出驕人成績，證明香港運動員的實力，成績令人振奮。 行會成員祝願香港代表團繼續在其他賽事中創造佳績。

連同早前在女子200米自由泳項目贏得的銅牌，何詩蓓個人已為香港在巴黎奧運會取得兩面銅牌。