賀一誠39天「悠長假期」後復工　現身解放軍駐澳部隊活動

澳門行政長官賀一誠休假29天後，當局未有公布復工消息。《香港01》周日（28日）向澳門新聞局查詢，賀一誠能否如期於周二（30日）復工，以及他的身體狀況如何，暫未獲得回覆。新聞局公布，賀一誠今日（1日）現身解放軍駐澳部隊舉辦的慶祝活動致辭，是他「悠長假期」後首次親身出席活動。



賀一誠在6月21日起三度請假至7月29日，7月23日首次在請假後露面，為一個活動拍片視像致辭。（澳門新聞局）

賀一誠連放39天「悠長假期」

賀一誠6月21日宣布休假13日，至7月3日結束，然而7月4日宣布再休假16日，至7月19日。到了7月20日，賀一誠再次宣布休假10日，至7月29日，前後共休假39日。

澳門政府新聞局7月20日回應傳媒查詢時指，賀一誠7月20至29日休假期間例行體檢，並接受了必要的診療，身體狀況良好。

39天「悠長假期」期間，賀一誠曾經亮相，7月23日為港澳青年浙江行活動啟動儀式視像致辭，未有親身出席。

8月1日，賀一誠現身解放軍駐澳部隊舉辦的慶祝活動，是他「悠長假期」後首次親身出席活動。（澳門新聞局相片）

休假結束兩天未公布復工 賀一誠首現身活動

賀一誠原定7月30日結束休假，不過當局未有公布復工消息。《香港01》周日（28日）向澳門新聞局查詢，賀一誠能否如期於周二（30日）復工，以及他的身體狀況如何，暫未獲回覆。

今日（1日）澳門新聞局公布，賀一誠現身解放軍駐澳部隊舉辦的慶祝活動，是他「悠長假期」後首次親身出席活動。

8月1日，賀一誠現身解放軍駐澳部隊舉辦的慶祝活動，是他「悠長假期」後首次親身出席活動。（澳門新聞局相片）

他致辭時說，特區政府將總結經驗、開拓創新，把二十屆三中全會決策部署轉化為實際行動，繼續以「背靠祖國、聯通世界」的特殊地位和獨特優勢，更好融入國家發展大局，加快推進「1+4」經濟適度多元發展，不斷增進澳門民生福祉，特區政府將一如既往，加強與駐澳部隊的緊密聯繫與交流合作，堅定支持駐澳部隊各項建設，積極為駐澳部隊完成各項任務創造更好的條件。

今年是澳門回歸25周年，將於10月舉行特首選舉，至今未公布選舉日期。