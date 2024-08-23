四問書展有八本書下架原因　三議員拆解是否有敏感內容

一年一度的香港書展結束剛好一個月，惟書展期間至少8本書被貿易發展局要求下架，其中一家涉事出版社「藍藍的天」引述貿發局指因「內容敏感」、「被人投訴」所致，不過，貿發局始終至今未正式交代要求書籍下架的具體原因。吊詭的是書局仍然有售這些書展「下架書」，《香港01》找來3位來自不同光譜的立法會議員，細閱書展期間要被求下架的兩本著作，分別為區家麟的《最後的信仰》及邵家臻的《字裡囚間》，嘗試拆解被下架書籍內容是否有敏感之處。



三位議員分別是新思維的狄志遠、香港新方向張欣宇和民建聯的梁熙，他們一致認同書籍內容不涉違法，惟對「敏感」此關鍵字有不同解讀。自言已透徹閱讀兩書的張欣宇指，判斷內容是否敏感十分主觀，應以法律為唯一準則，所謂的「紅線」亦應只有法律；新思維狄志遠直指書籍無敏感內容。然而，民建聯的梁熙認為相關書籍渲染情緒、傳遞扭曲價值觀：「如果作為父母都唔想小朋友睇呢本書」，認為小朋友可能「被當中歪曲嘅理念影響一生」。



因應三位議員的歧異看法，《香港01》第四度向貿發局查詢書籍下架原因及後續跟進措施。貿發局的回應與首次查詢時相同，強調作為主辦方有提醒參展商遵守規則與法例，若收到投訴會按機制處理，有需要時會要求書籍或展品下架。不過，貿發局仍沒有交代要求下架的具體原因。



張欣宇認為，作者有立場及傾向，惟內容並無違法之嫌。（馮子健攝）

書展下架 書局有售 引發連串疑問

今年的書展在7月17至23日舉行，期間至少有八本書被主辦機構貿發局要求下架，其中出版社「藍藍的天」負責人曾指書展首兩天，貿發局職員先後兩次，點名要求下架共5本書，理由是「內容敏感」、「被人投訴」。不過，相關下架書在市面的書局仍然有售，引發連串疑問：究竟相關書籍有哪些敏感內容，導至要下架？為何書局可繼續發售含敏感內容書籍，當中是否存在貿發局準則與書局準則？所指的敏感內容有否抵觸本港任何法例？如有，又抵觸了哪條法例？

八本被要求下架書籍包括廖偉棠《末日練習》、希望學編輯團隊《異鄉港孩》、梁莉姿《日常運動》、區家麟的《最後的信仰》、《二千零四十七夜》和《亂流》、及邵家臻《字裡囚間》和《坐監情緒學》。區家麟和邵家臻的五本著作皆由「藍藍的天」出版。

今年書展其中五本被要求下架書籍。（郭梓謙攝）

張欣宇：令市民對公共機構的信心受衝擊

為釐清書籍下架的因由，《香港01》聯絡立法會三位不同政治光譜的議員，請他們閱讀其中兩本在書展被要求下架的書籍，希望他們能協助拆解書中是否有任何敏感之處。三位議員各有逾一周時間閱讀傳媒人區家麟的《最後的信仰》及前立法會議員邵家臻的《字裡囚間》。

香港新方向議員張欣宇自言已透徹地閱讀兩本書展下架書，認為兩本書皆可清晰見到作者立場，惟並不涉及任何違法內容。既然如此，書籍何以要下架？張欣宇相信，貿發局做法令活動管理人員更加「安全、穩陣」，惟代價亦十分明顯：市民對體制、公共機構的信心受到衝擊。

書展本身係國際活動，香港其中一個目標作為中外文化藝術交流中心，咁樣嘅動作（下架）出咗嚟，其他人會點樣演繹呢件事呢？香港就算唔係犯法嘢，一種小眾表達都容納唔到，我哋未必希望咁樣嘅情況出現。 香港新方向立法會議員張欣宇

狄志遠認為相關書籍無敏感內容。（馮子健攝）

狄志遠：有批評角度 無敏感內容

議會中唯一非建制派議員狄志遠則稱兩本書風格不同，例如《字裡囚間》描述部分人的獄中經歷，只是一種作者的個人觀察；《最後的信仰》則以新聞倫理、道德出發，以批評角度談論新聞原則、原理，認為兩本書皆無敏感內容。

至於《最後的信仰》有描述唐英傑一案，並提及「光時」口號。狄志遠認為，也不會因此需要下架，因書中只是描述事件而並非推動「光時」口號、並非推動相關意識形態，其個人判斷認為並無踩中「紅線」。

令國際間認為香港已不能容納小眾聲音

至於為何這兩本他們眼中並無敏感內容的書籍最終要在書展下架，書局又繼續售賣？張欣宇直言，此情況不應出現，重申所謂的「紅線」應該是法律，若每一個機構、部門對法律有不同演繹即並非法治。他續稱，活動主辦方往往有「不對等的凌駕性權力」，動用該權力時亦毋須解釋。張又稱本次情況亦難以解釋，「唔犯法可以點解釋？」不過，事件會令各方對香港的信心造成影響，令國際間認為香港已不能容納小眾聲音。

貿發局要交代是否有「較法律更高的準則」

狄志遠表示，相關書籍仍在市面流行，可見並非禁書，唯獨貿發局準則較書局更高一層。他認為貿發局作為應推動出版自由、言論自由的主辦方，卻訂出「較法律更高的準則」，更無公開說明原因及機制，擔心會導致參展商進一步自我審查，甚至會令社會憂慮貿發局扼殺出版自由。他表示，貿發局應先交代因由，如發現有做錯，更應道歉。

梁熙認為活動主辦方，即貿發局有權建議書籍下架。（黃浩謙攝）

梁熙：活動主辦方有權建議書籍下架

民建聯議員梁熙雖也認同兩本書的內容不涉違法，但他對書本是否有敏感內容、及為何書展與書局出現「兩個準則」，看法與兩位議會同僚截然不同。他認為當中涉及兩個層次：第一是書展不讓上架，第二是全港不能發售，而本次書籍下架屬第一個層次，並非全港性「禁書」，展出書籍並不違法。

他表示，最基本的層次仍屬合法。至於「禁書」的層次，他以過去曾引發廣泛討論的《完全自殺手冊》為例，書本最終在本港被禁售，如今全球大部分國家及地區也禁售。

根據資料，日本作家鶴見濟1993年編著的《完全自殺手冊》，1995年流入香港，同年4月該書被淫褻及不雅物品審裁處評為第三類書刊，禁止在港銷售。

不應讓歪曲理念「騎劫」書展合家歡主調

除了是否屬「禁書」，他指主辦方有權限制活動，及限制售賣書籍，舉例指書展過去曾允許𡃁模在現場辦簽名會，及後亦被貿發局禁止相關行為。他表示，合家歡活動不想要𡃁模，皆因𡃁模「騎劫」主調，理念歪曲書籍亦可能「騎劫」書展的合家歡主調，同時他認為書籍渲染歪理，下架是貿發局的決定，他認為沒有問題。

梁熙閱讀《字裡囚間》和《最後的信仰》後，則有以下結論：

他指《字裡囚間》部分內容談及入獄非常精彩、屬高尚人生，反而探監的親戚會落淚，更有內容表示有入獄的人較來探監的人更開心，認為是扭曲的例子和理念。此外，他指出內容有指要將獄長理解為「著成套制服而被檢閱嘅士兵」，認為想法扭曲並非值得擁抱的價值觀，認為建議下架屬非常合理。

至於《最後的信仰》，他認為書中渲染絕望感，猶如「香港已經冇㗎喇、新聞自由全部冇㗎啦」，又認為書中擁抱「快、狠、不准」的新聞價值觀。他再舉例指，書中引述香港查冊問題，傳達「呢個城市開始變黑暗、冇新聞自由」，但梁熙指歐美不少國家也不可以僅憑車牌號碼查閱車主個人資料，書中渲染香港似愈來愈沒落、較其他地方新聞自由少，甚至到絕望階段，似乎是錯的。

其實要心智成熟嘅人睇先分析到，若然後生仔未有閱歷、睇完片面之詞，可能令自己過分負能量、冇希望，唔係一件好事，在於青年嚟講，唔希望太多負能量、太多錯誤理念植入心智對成長都唔係咁好。 民建聯立法會議員梁熙

《香港01》第四度追問貿發局書籍下架原因

有鑑於三位議員對兩本書籍是否含敏感內容意見分歧，《香港01》逐第四度就書展期間有八本書被要求下架的原因及後續改善安排，向貿發局作查詢。

第四度向貿發局查詢內容為：

廖偉棠著作《末日練習》；希望學編輯團隊著作《異鄉港孩》；梁莉姿著作《日常運動》；區家麟著作《最後的信仰》、《二千零四十七夜》、《亂流》；邵家臻著作《字裡囚間》、《坐監情緒學 》的下架的原因為何？分別收到多少宗投訴，投訴是否成立？

貿發局日後會否有機制或守則予參展商參考，避免書展期間有書籍需下架？

如果將相關書籍「包膠」，可否繼續售賣？



結果，貿發局昨日（22日）給予以下的回覆：

貿發局回覆《香港01》查詢全文：

作為香港書展主辦單位，我們有提醒各參展商必須遵守《參展商手冊及展覽會規則》和所有香港法例，包括《香港國安法》、《維護國家安全條例》、淫褻及不雅物品管制及知識產權法等相關法律。

倘若收到有關涉嫌違反《參展商手冊及展覽會規則》書籍或展品的投訴，我們會按機制處理，如有需要，我們會要求有關展商收回有關書籍或展品。

書展會繼續搜羅來自世界各地的書籍和著作，成為每年文化出版界及一眾讀者書迷的盛事。



今年書展其中五本被要求下架的書籍（郭梓謙攝）

貿發局的第四度回應，與《香港01》在書展上月23日結束後，首度追問相關書籍下架的原因、這些書收到多少宗投訴、投訴是否成立，及這些書籍涉違反哪些書展的規則或香港法例等問題時，給予的答案一模一樣。

記者在獲得首度回覆後，同日再逐一追問八本被要求下架的書籍，有否違反《參展商手冊及展覽會規則》、《維護國家安全條例》、淫褻及不雅物品管制法律、知識產權法等相關法律，並請貿發局詳列違反上述規則與法例的內容、章節或字眼。

貿發局在收到查詢後約兩小時回覆「我們沒有其他補充」。

記者當日傍晚第三度查詢，問到今屆書展由何人處理上述八本書的投訴，該人士收到多少宗與八本書籍相關的投訴，用了多少時間審視投訴是否成立，及是基於甚麼原因認為投訴成立，繼而要求參展商將書下架、及貿易發展局主席林建岳是否知悉這些投訴，及處理的過程與結果?

這次貿發局未有主動回覆，記者翌日再致電查詢，始再獲回覆「我們沒有補充」。

香港書展2024在7月23日結束。（盧翊銘攝/資料圖片）

狄志遠認為紅線不能「加厚」。（馮子健攝）

需交代為何書籍下架 否則易造成寒蟬效應

對於貿發局始終未有具體交代要求參展書籍下架的確實因由，狄志遠認為，往後貿發局必須具體說明標準，否則紅線變得模糊對香港發展無好處。他續稱，政府屢次表示《維護國家安全條例》生效不損市民自由，更應該交代為何相關書籍要下架，否則事件會造成寒蟬效應，令人認為「紅線會變厚」，及令社會衍生聲音指政府要收窄市民的思想空間，直言絕對不是好事。

我哋討論23條嘅時候，好清楚官員交代，立法後我哋嘅言論自由、出版自由同過往唔會有分別。如果貿發局做一啲比較含糊嘅準則，一條本身好薄嘅紅線，行政加咗啲、某個部門加咗啲，咁條紅線就會變得好厚。 新思維立法會議員狄志遠

上月書展舉行期間，藍藍的天負責人伍自禎稱因涉及敏感題材及有人投訴，被要求下架5本書。（資料圖片/林幸泉攝）

出版社：貿發局始終無交代書籍為何要下架

而在書展中有五本書被要求下架的「藍藍的天」出版社，負責人Leslie被問及書展結束至今，貿發局有否向其交代書籍下架的原因、出版社又有否主動聯絡貿發局查詢，及明年書展應有何安排可令出版商較安心時，他表示，貿發局始終無交代書籍為何要下架，他們亦無主動聯絡貿發局，暫未考慮會否基於今次事件而就下屆參與書展作任何改動。