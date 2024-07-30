李家超再訪東盟｜香港、老撾海關關長會晤 冀深化情報交流
撰文：戴慧豐
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海關關長何珮珊跟隨行政長官李家超出訪老撾，昨日（29日）在老撾萬象禮節性拜訪老撾海關關長Phoukhaokham Vannavongxay，並應邀出席工作午宴，就鞏固彼此聯繫和加強兩地合作交換意見。雙方在會晤期間談及多項海關範疇上的協作，包括打擊走私活動、情報信息互換和能力建設，以建立兩地海關更緊密的夥伴關係。
何珮珊指，香港海關自7月起正式擔任世界海關組織亞太區副主席，任期為兩年。她期望藉提升與老撾海關的互助，進一步推動地區發展議程。香港海關會就亞太區成員所關注的議題舉辦各項區域活動，包括會議、研討會及專題工作坊等，她亦藉此機會邀請老撾海關屆時參與有關活動。
此外，何珮珊同日在李家超和老撾副總理及外交部長沙倫賽的見證下，與Phoukhaokham Vannavongxay交換《互助合作安排》，深化情報交流和資訊互換，聯手打擊跨境罪行及促進便利貿易。
李家超率領代表團訪東盟，首兩日到訪老撾，分別與總理宋賽及副總理兼外交部長沙倫賽會面，簽署12份合作備忘錄，並參觀當地學校、企業和鐵路項目。今天稍後（30日）將轉往柬埔寨金邊，繼續外訪行程。
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