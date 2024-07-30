李家超再訪東盟｜轉抵柬埔寨會見汪文斌　冀緊密合作惠及企業營商

正出訪東盟的行政長官李家超，率領代表團今日（30日）下午由老撾轉抵柬埔寨訪問，中國駐柬埔寨大使汪文斌到機場迎接。李家超表示會在柬埔寨繼續推銷香港，開拓商機。



7月30日，行政長官李家超與所率代表團由老撾萬象轉抵柬埔寨金邊訪問。（李家超Facebook）

李家超在社交專頁FacebooK表示，率領的代表團由老撾轉到柬埔寨金邊，繼續外訪行程。他感謝中國駐柬埔寨大使汪文斌及柬埔寨發展理事會總秘書處副秘書長HOEURN Somnieng在機場迎接，表示會在柬埔寨繼續推銷香港，開拓商機。

汪文斌祝賀江旻憓及張家朗在巴黎奧運上勇奪金牌，形容二人表現非常令人驕傲。他表示，此次東盟之行值得紀念和別具意義，又稱在李家超到埗前1小時，他正與全國政協副主席梁振英率領的「共享基金會」代表團會面。他認為李家超與梁振英同期到訪柬埔寨，顯示香港高度重視與柬埔寨的友好合作以及促進中柬關係。

李家超則表示，此次東盟之行他率領逾30名來自不同領域的代表到訪，包括工商、運輸及專業人士等，期望兩地政府能在「開了門」後，建立緊密關係，惠及企業營商。李家超與代表團預料稍後到訪當地企業，以及出席商務晚宴。