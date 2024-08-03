江旻憓碩士論文曝光｜談佔中禍害極大　改選制化解反中亂港奪權

巴黎奧運奪金的港隊劍擊代表江旻憓，可謂文武雙全。反修例事件後攻讀中國人民大學法律碩士，早前獲母校的黨委宣傳部恭賀，更透露論文題目與「一國兩制制度優勢」有關，紛紛令人想一暏「微笑劍后」的文章，論文的神秘面紗今日（3日）在網上曝光。



江旻憓以「透過『佔中事件』反思香港特區選舉制度完善路徑」為題撰文，提到社會強調「兩制」多於「一國」，抬高《中英聯合聲明》地位，歷任特首得到中央信任，卻得不到香港市民以同樣程度的認同，不過2014年的佔領中環「以違法手段威嚇政府妥協，反而令香港的民主發展停滯不前」，形容禍害極大，遺患深遠。她認為選出值得市民信任和中央認同的特首是一道難題，但「盲目追求不設門檻條件的所謂『真普選』」，則會威脅國家安全，但中央近年改香港選舉制度「化解反中亂港勢力奪權」。



江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽勝出，贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

江旻憓攻讀中國人民大學法律碩士，希望由中國角度了解中國。（＠vmwkong相片）

江旻憓法律碩士論文曝光 談及「佔中」禍害極大、一國兩制失衡

江旻憓2021年6月1日向中國人民大學遞交近60頁的論文，以「憲法學與香港基本法」作為研究方向，將2014年「佔領中環」作為切入點，反思香港選舉制度。她在摘要提到，「佔中」以違法佔領道路，妨礙社會秩序的方式，聲稱要爭取「真普選」，事件曝露出香港社會嚴重撕裂，以及特區民主與法治的緊張關係，形容「禍害極大，遺患深遠」。

江旻憓2021年6月1日向中國人民大學遞交近60頁的論文。（文件截圖）

反中亂港分子對「一國」帶有偏見，通過各類選舉進入特區治理架構，令一國兩制陷入危機。 江旻憓論文節錄

2019年7月，江旻憓以自己右腳受傷作比喻，形容香港亦「受了傷」，相信香港會像她的傷患一樣很快「好番」。（趙子晉攝）

江旻憓：社會強調「兩制」多於「一國」 抬高《中英聯合聲明》地位

論文由「佔中」談到近年「修例風波」，江旻憓形容連串的政治活動，導致一國兩制踐行失衡，只有嚴格遵行法治才為香港民主提供堅實的基礎與可靠的保障，然而香港社會普遍對特區憲法基礎有誤解，強調「兩制」多於「一國」，抬高《中英聯合聲明》的地位誤以為《基本法》是香港的「小憲法」，日益造成對「一國」之認同不足，兩地矛盾不斷累積。她說中央出手實施港區國安法，改選舉制度落實愛國者治港原則，是完善一國兩制的重要舉措，糾正選擇制度實施的偏差，令政治生態恢復平衡，有利發展經濟，改善民生。

2003年，保安局局長葉劉淑儀推動基本法23條立法。（資料圖片）

回歸以來，江旻憓說中央三次在政治上重大讓步，包括2003年23條立法爭議、2010年政改及2012年國民教育科爭議，讓某些港人形成習慣，「居然把群眾性的抗爭運動模式視作威脅和討論價值的政治籌碼，中央屢次讓步被香港社會看作抗爭成功」，她認為反映一國兩制的高度可塑性和互動，但也削弱了中央和特區的管治權威。

2024年7月，江旻憓（二排左一）出任香港菁英會執委，與主席林智彬（一排左六）、常務副主席黃進達（一排左五）在中聯辦大合照。（艾歷斯相片）

中聯辦在香港人心目中更是形成「不想講、不敢講、不會講」的刻板印象，未能正面引導社會輿論去理解《憲法》與《基本法》。 江旻憓論文節錄

一國兩制之下，港澳辦與中聯辦的角色，論文亦有觸及。江旻憓提到中聯辦在港需要加強溝通，了解社會各階層的不滿並及時反饋，探討如何在一國兩制下互利互惠。為了更好落實依法治港，她建議中央和特區可以考慮在《基本法》中「明晰」中聯辦的角色，中聯辦需要加強兩地交流和合作，有責任代表中央在特區準確落實一國兩制。

江旻憓論文提到，改香港選舉制度「化解反中亂港勢力奪權」。（資料圖片）

江旻憓：改香港選舉制度「化解反中亂港勢力奪權」

論文提到希望透過反思2014年「佔中」等社會事件，讓一國兩制重回正道。江旻憓說，佔中以違法手段威嚇政府妥協，並不適合香港的民主化進程，形容2019年發生的「修例風波」演變為社會動亂，不單是抗議民主進程的快慢，而是涉及「港獨」的問題，中央出手改選舉制度，有利於完善一國兩制制度體系，「化解反中亂港勢力奪權」，穩定政局保障法治，回歸一國兩制的初心。

「愛國者治港」可防止反義派假借「民主」之名行反中亂港之實。 江旻憓論文節錄

她說，當法律確保特首、立法會議員和選委會委員都是由愛國者擔任，就可以防止反中亂港分子進入特區政權或管治架構，「特區需要透過媒體向社會發出清晰訊息，審視誰是反中亂港分子，才能撥亂反正」，讓一國兩制平穩發展。

2014年，香港爆發「佔中」。（資料圖片）

「佔中」令香港民主發展停滯 盲目追求真普選威脅國家安全

江旻憓在論文結語提到，一國兩制是一個互動、不斷發展變化的過程，未來香港社會與中央政府之間的政治信任度愈高，香港在一國兩制下享有的自由度和自治權就愈大， 中央對香港的管治就會愈以繁榮穩定為主；反之社會愈挑戰中央對特區自治的底線，一國兩制之下的自治空間就愈被收縮，對香港的管治就會更以確保國家及政權安全為主要目標。

江旻憓在論文提到，「佔中」意圖推高民主成為首要核心價值，「以違法手段威嚇政府妥協，反而令香港的民主發展停滯不前」。（資料圖片）

她說，「佔中」意圖推高民主成為首要核心價值，「以違法手段威嚇政府妥協，反而令香港的民主發展停滯不前」。她認為歷任特首得到中央信任，卻得不到香港市民以同樣程度的認同，港人對香港民主進程仍感不滿，因此改選擇制度的訴求漸激烈，但「盲目追求不設門檻條件的所謂『真普選』」，形容是對國家安全造成威脅，因此選出值得市民信任的行政長官並得到中央認同是一道難題，必須透過提升認識改革求新，找到穩健實行一國兩制的最佳方法和民主法治措施，一國兩制下的香港才有穩健美好的光明前程。