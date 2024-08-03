立法保障關鍵基建　鄧炳強反駁被指屬監控　政府對營運資料無興趣

政府提出制定《保障關鍵基礎設施（電腦系統）條例》，要求營運者採取措施加強電腦系統保安能力。保安局局長鄧炳強今日（3日）表示，諮詢期內收到53份意見書，其中52份表示指出支持立法，只有英國的一個人權組織表示不同意。對於美國商會就立法表示關注，鄧炳強稱，政府對關鍵基礎設施的營運資料、個人資料沒有興趣，任何人如告知條例旨在監控個人資料，其實就是「呃你、嚇你」。



保安局局長鄧炳強。（夏家朗攝/資料圖片）

稱廣播屬關鍵基礎設施 非干擾新聞發佈

鄧炳強在電台節目中表示，就保障關鍵基礎設施，已經與業界舉辦15場諮詢會，接觸超過100位持份者，在諮詢期內收到53份意見書，其中47份來自業界，僅得英國一個人權組織表示不同意。

他表示，相關法例並非香港獨有，對中小企的影響不大，強調政府對企業的營運資料、個人資料沒有興趣。他舉例指，美國部分州都有相關法例，英國、澳洲亦有。他又稱，廣播都屬於關鍵基礎設施，形容「外國政變都夾咗個電台先啦」，但強調沒有任何意思干擾新聞發佈，對新聞內容、個人資料沒有興趣。

將軍澳都會駅業主委員會去年3月26日舉行反對將軍澳132區填海及興建厭惡性設施遊行，約100人在終點站集會。(梁鵬威攝)

鄧炳強：市民多途徑反映意見 遊行示威申請數目降屬正常

對於國安相關法例的訂立，會否領遊行、示威等活動減少。鄧炳強認為沒有影響，稱無論《香港國安法》、《維護國家安全條例》、《基本法》都保障言論自由及集會自由。他表示自2022年疫情後從未反對公眾遊行集會的申請，當年有超過1000宗申請，而2023年更有超過10000宗公眾活動申請，政府從未反對，亦不會僅因為公眾活動的課題而作出反對。

他表示，本屆政府聆聽民意，有很多途徑讓市民反映意見，政府會作出回應，加上2019年的遊行和示威被騎劫，有人趁機揮舞「港獨旗」和「搞破壞」，或許市民不想活動被騎劫，故申請遊行示威的數字下降都正常。