鄧炳強續率青少年領袖考察河南　訪岳飛廟及開封府

保安局局長鄧炳強今日（22日）率領「保安局青少年制服團隊領袖論壇」成員，以及論壇合作夥伴、深圳大學的學生一行28人，繼續研學團為期6日在河南的考察，加深對國家的歷史文化與現代化發展的認識。



研學團上午到開封市參觀岳飛廟，認識民族英雄和弘揚精忠報國的精神；下午到訪名揚天下的古代行政司法衙署機構開封府，並與開封市委書記高建軍會面。

鄧炳強和研學團於20日抵步，過去兩天考察鄭州市和洛陽市一帶，曾與河南省、鄭州市、洛陽市領導會面，亦參觀了鄭州城市夜景，及遊覽著名景點少林寺、龍門石窟及洛邑古城。

鄧炳強在其社交網頁稱，今日帶同研學團深入認識兩位民族英雄，分別為包青天同岳飛，一個公正廉明，一個盡忠盡孝，青年人均應該要牢記在心。他又稱，河南考察去到中段，青年領袖在晚上就指定議題發分組匯報，演說技巧愈見進步，展現明日領袖影子。

為期6日行程 了解國家歷史文化

鄧炳強感謝省市領導和領袖論壇主席鄭翔玲，全力支持和協調研學團的各項安排，讓學員感受河南深厚的歷史文化底蘊，增進國民身份認同。

未來3天，研學團將參觀鄭州黃河文化公園、黃河博物館和河南博物院，進一步了解國家歷史文化，並參觀公安設施了解國家公安系統的工作。研學團亦會到訪中原科技城以及參觀不同領域的重點企業，了解國家重點產業發展。

鄧炳強明日（23日）下午返港，保安局副局長卓孝業將帶領研學團繼續餘下行程。