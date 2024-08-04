73歲男議員加拿大放暑假　換個「回春髮型」自讚最潮｜政壇諸事町

立法會「唞暑」不少議員外遊，實政圓桌立法會議員田北辰亦不例外，偕家人到加拿大度假。73歲的他說今次忙裡偷閒，珍惜活在當下享受夕家庭樂的時光，更讓10歲孫女操刀換個「回春髮型」，在頭頂扎了一個噴泉，他覺得是「最潮」造型，大家點睇？



田北辰在加拿大度假，孫女為他設計了一個新髮型。（田北辰Facebook相片）

田北辰加拿大放暑假 孫女操刀換個「回春髮型」

田北辰在社交平台Facebook分享近日與家人去加拿大溫哥華度假，在海邊踏單車，享受夕陽無限好的家庭樂。期間，10歲孫女說要為田北辰換髮型，突然有靈感即席為他在頭頂扎了一個噴泉，更爭著與他自拍。孫女親自操刀，田北辰當然收貨，更問大家「大家有冇係咪好有型呢？哈哈！」

田北辰說，要珍惜孫女長大前的時光。（田北辰Facebook相片）

田北辰說，要珍惜孫女長大前的時光，「遲多幾年佢大咗，唔好話搞造型， 應該想見多一面都幾難」，嘆要珍惜目前所擁有，活在當下！