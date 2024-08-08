香港要改革｜陳祖恒倡北都規劃　准企業自行設計興建貼合需求設施

國務院港澳辦主任夏寶龍近日在北京會見香港財政司司長陳茂波時表示，希望特區政府和社會各界深入理解和領會三中全會精神，把握機遇，銳意改革，主動作為。經民聯紡織及製衣界立法會議員陳祖恒指，香港要不斷改革求變，才能搶佔發展先機。他以土地發展為例，認為北部都會區可打造成香港的新興產業基地，先行先試突破性的土地政策，例如部分地區參考內地創科園區的發展模式，讓獲批的企業自行設計並興建貼合業務需求的設施。



他又指，2015年的《施政報告》已提出「香港缺的不是土地，缺的是可供發展用的土地。」過去9年間香港已建設土地只增加1.5%。



陳祖恒。（梁鵬威攝\資料圖片）

香港已建設土地只有25.5% 需多開發土地

陳祖恒在報章撰文指，規劃署7月最新數據指出，香港已建設土地只有25.5%，新加坡跟深圳在2021年時已經達77%和50%。他稱香港尚有很多土地未被開發，只需多拿25%出來，可發展土地就是現時的2倍。他表示，香港土地規劃及開發需要跳出舊有思維，以新思維、新辦法、新路徑去配合產業發展的需要，為傳統產業和新興產業擴容，為未來產業下好「先手棋」。

陳祖恒倡北部都會區先行先試突破性土地政策。（資料圖片）

可參考內地創科園區的發展模式

他以北部都會區為例，建議政府應該將北部都會區打造成香港的新興產業基地，加強宏觀規劃，做好產業細節布局，包括清楚界定各個創科園區的分工。

他又建議有關地帶可以先行先試突破性的土地政策，吸引新興產業中的龍頭企業落戶。對於發展局提出「片區」概念，陳指出規劃主導權在政府，企業只負責出資和安排工程，建議針對用地需求較大的企業，參考內地創科園區的發展模式，讓獲批的企業自行設計並興建貼合業務需求的設施，包括生產廠房、具規模的研發和設計中心、員工宿舍等，用好私人力量提升速度提高效益，亦能助力產業發展，吸引高潛力和具代表性的重點企業落戶香港。

城市規劃委員會早前通過三張分區計劃大綱圖主要為落實新田科技城（河套區除外）和三寶樹濕地保育公園提供法定規劃框架和管制。(資料圖片)

參考東莞濱海灣新區 達到發展和環境保護並行

另外，他表示新田科技城位處於北部都會區心臟地帶，毗鄰河套區港深創科園，是大灣區和深港創科融合、香港創科發展的重要「橋頭堡」，建議政府在建設338公頃的三寶樹濕地保育公園以達至生態功能不會有淨減少時，可參考周邊城市的經驗，例如東莞濱海灣新區將原先300多畝分散的紅樹林，科學規劃遷移集中種植，現時受保育的紅樹林面積超過1000畝，候鳥和當地居民、產業共享土地，證明發展和環境保護是可以並行。

陳祖恒建議香港參考其他城市經濟，改善土地規劃問題。（資料圖片）

倡參考其他城市的土地規劃經驗

此外，陳祖恒表示，新加坡的宏觀土地規劃打造出標誌性建築和景點，提升城市形象，又吸引到高增值旅客。而與香港一河之隔的深圳，以創新「飛地」合作機制發展深汕特別合作區，2018年起地區生產總值年均增長26%，固定資產投資年均增長40%。他認為香港在土地規劃上可參考區域內其他城市的經驗，配合香港傳統產業和新興產業發展，為未來產業下好「先手棋」，制定出推動香港社會和經濟發展的良方。