民建聯「消鼠奇兵」倡用大數據監察鼠蹤　跨部門小組滅私家巷鼠患

食物環境衞生署早前以「無鼠百分比」顯示地區的鼠患情況，灣仔區有 87.1%，換言之有 12.9%鼠蹤，屬港島區中最高。民建聯灣仔支部發起「消鼠奇兵」大行動，望以多渠道方式減少鼠患，並指出私家巷不時有老鼠出沒，但政府無從插手，建議政府成立跨部門小組處理問題。



民建聯立法會議員梁熙指，暫時未需要「驚動」主責的政務司副司長卓永興，認為可先與食環署合作。他建議參考外國做法，利用大數據準確處理鼠患問題。



民建聯灣仔支部發起「消鼠奇兵」大行動，望以多渠道方式減少鼠患（何夏怡攝）

倡用大數據、乾冰處理鼠患

民建聯立法會議員梁熙指，灣仔鼠患嚴重，很多鼠患問題出現在私家地方。他表示，現時強調利用科技處理鼠患問題，舉例美國華盛頓透過大數據估計老鼠洞穴位置再處理，準確率高達8成，至於數據組成是透過市民舉報，加上閉路電視片段等搜集。此外，他指出老鼠膠易誤傷貓狗，亦會令老鼠皮開肉裂，指英國以乾冰處理鼠患更加有效。

對於老鼠出沒在私人地段，梁熙指政府仍有方法可以處理，因為若接獲市民投訴，食環署有權向私家地方業權人發出「妨擾事故通知」，甚至向法庭申請命令。

民建聯灣仔支部發起「消鼠奇兵」大行動，望以多渠道方式減少鼠患（何夏怡攝）

建議成立跨部門小組對應私家巷鼠患

民建聯灣仔支部主席周潔冰表示，「消鼠奇兵」行動在5月、6月舉辦防治鼠患講座，7月至8月5日則有問卷調查，成功回收813份問卷，結果顯示41%居民對區內環境衛生表示滿意；47%人士表示一般 ；12%受訪者感到不滿意。

周又稱，大部分居民皆稱有遇到老鼠，嚴重區域在鵝頸街市、愛群區日善街、銅鑼灣永興街等私家巷位置。她建議政府成立跨部門工作小組改善情況，支援改善私家街管理，不要讓其成為「老鼠溫床」。

梁熙則指，政府對私家巷的鼠患問題也非束手無策，若接獲市民投訴，食環署有權向私家地方業權人發出「妨擾事故通知」，甚至向法庭申請命令。

民建聯建議成立跨部門小組對應私家巷鼠患（資料圖片）

區內「吉舖」變老鼠「安樂窩」

民建聯灣仔區議員穆家駿直言部分私家巷不斷有人棄置垃圾，有個案反映鵝頸區有「吉舖」因閘門有空隙，加上長期無人管理，終變老鼠「安樂窩」。