巴黎奧運｜閉幕禮周日深夜上演　港隊盧蔚豐李思穎任旗手

巴黎奧運一轉眼已經即將結束，閉幕禮將在香港時間8月11日凌晨03:00﹑於法蘭西體育場進行閉幕禮，港隊屆時將由跆拳道的盧蔚豐與單車手李思穎擔任持旗手。



巴黎奧運閉幕禮2024

巴黎時間：2024年8月11日晚上9：00

香港時間：2024年8月12日深夜3：00

地點：法蘭西體育場（Stade de France）

香港代表團持旗手：盧蔚豐﹑李思穎



巴黎奧運開幕禮破天荒在塞納河舉行，閉幕禮則回歸傳統，返回法蘭西體育場，外界推測荷里活明星湯告魯斯（Tom Cruise）將會擔任表演嘉賓，更指他將重演《職業特工隊》的經典場面。

港協暨奧委會宣布，港隊將由跆拳道代表盧蔚豐與單車手李思穎擔任閉幕禮持旗手。

盧蔚豐。（01體育記者袁志浩攝）

盧蔚豐是香港隊首位出戰奧運跆拳道的選手，這名21歲的港隊代表表現並不失禮，在資格賽力克難民隊選手，即使16強不敵最後金牌選手，其後在復活賽鬥中國的梁育帥，力戰下無緣銅牌戰，最終以第7名完成賽事，創下港隊歷史。

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李思穎。（01體育記者袁志浩攝）

23歲的香港隊單車代表李思穎，早前出戰女子公路賽，成為港隊史上首位女單車手成功返回終點，完成158公里，李思穎在煞科日將會出戰場地單車女子全能賽。

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