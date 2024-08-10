巴黎奧運｜閉幕禮周日深夜上演 港隊盧蔚豐李思穎任旗手
撰文：趙子晉
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巴黎奧運一轉眼已經即將結束，閉幕禮將在香港時間8月11日凌晨03:00﹑於法蘭西體育場進行閉幕禮，港隊屆時將由跆拳道的盧蔚豐與單車手李思穎擔任持旗手。
巴黎奧運閉幕禮2024
巴黎時間：2024年8月11日晚上9：00
香港時間：2024年8月12日深夜3：00
地點：法蘭西體育場（Stade de France）
香港代表團持旗手：盧蔚豐﹑李思穎
巴黎奧運開幕禮破天荒在塞納河舉行，閉幕禮則回歸傳統，返回法蘭西體育場，外界推測荷里活明星湯告魯斯（Tom Cruise）將會擔任表演嘉賓，更指他將重演《職業特工隊》的經典場面。
港協暨奧委會宣布，港隊將由跆拳道代表盧蔚豐與單車手李思穎擔任閉幕禮持旗手。
盧蔚豐是香港隊首位出戰奧運跆拳道的選手，這名21歲的港隊代表表現並不失禮，在資格賽力克難民隊選手，即使16強不敵最後金牌選手，其後在復活賽鬥中國的梁育帥，力戰下無緣銅牌戰，最終以第7名完成賽事，創下港隊歷史。
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23歲的香港隊單車代表李思穎，早前出戰女子公路賽，成為港隊史上首位女單車手成功返回終點，完成158公里，李思穎在煞科日將會出戰場地單車女子全能賽。
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