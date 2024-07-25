武林盛舞嘉年華︱千萬公帑盛事爆利益衝突　葉劉：審查機制大缺陷

本港多場盛事爆出爭議，行政會議召集人葉劉淑儀今天（25日）點名月初舉行的「武林盛舞嘉年華」，獲得1468 萬元公帑資助，主辦機構的榮譽顧問卻被揭發是盛事基金委員會成員，可能涉及利益衝突，加上有演出者透露自己是「貼錢」表演，令人質疑剩餘經費的去向，多日活動更只吸引數十人逗留觀看，直言「客量難以稱之為合格」，反映基金的審查機制存在重大缺陷，政府應盡早檢視，以防倒錢落海。



7月10日，武林盛舞嘉年華第二日活動，以「千人雙節棍」作為開幕節目，但只有約500人參與。（蘇煒然攝）

「武林盛舞嘉年華」獲1468萬公帑資助

葉劉淑儀在《明報》專欄以《莫讓「盛事之都」繼續蒙污》為題撰文，提到近年政府陸續增加對盛事活動主辦方的資助，但從成效而言，政府資助很多時是「好心做壞事」。她以7月9至14日於香港文化中心外舉行的「武林盛舞嘉年華」為例，活動號稱是今年下半年的焦點盛事，邀請了3000 名來自世界各地的表演者來港演出，並獲得1468萬元公帑資助，接近文化藝術盛事基金的資助上限。

7月10日，武林盛舞嘉年華第二日活動，以「千人雙節棍」作為開幕節目，但只有約500人參與。（蘇煒然攝）

局方未有明確澄清委員有否跟隨基金的申報指引，避席有關討論及投票，說法難以服眾 行政會議召集人葉劉淑儀

葉劉淑儀今年出版新書《從零開始再去闖》。(廖雁雄攝)

「武林盛舞嘉年華」審批捲利益衝突 葉劉：局方說法難服眾

不過，活動尚未開始就遭網媒《集誌社》發現，主辦機構的榮譽顧問陳李藹倫，是盛事基金委員會成員，審批過程可能涉及潛在利益衝突。葉劉淑儀說，雖然文體旅局回覆傳媒查詢時指，所有委員都已嚴格按照既定機制，作出利益申報，但局方未有明確澄清委員有否跟隨基金的申報指引，避席有關討論及投票，說法難以服眾。

7月10日，武林盛舞嘉年華第二日活動，以「千人雙節棍」作為開幕節目，但只有約500人參與。（蘇煒然攝）

葉劉淑儀說，主辦機構在傳媒向文體旅局查詢當日就迅速移除了官方網站上的榮譽顧問名單，做法不免讓人覺得此地無銀三百両。

7月10日，武林盛舞嘉年華第二日活動，以「千人雙節棍」作為開幕節目，但只有約500人參與。（蘇煒然攝）

有演出者稱「貼錢」表演 葉劉質疑剩餘經費的去處

除此以外，外界亦關注主辦方如何運用政府的資助。葉劉淑儀說有演出者透露未有向主辦方收取任何費用，更有表演者指自己是「貼錢」演出；也有業界估計，整個活動的成本只需約300萬元，質疑剩餘經費的去處。

作為一個獲得超過1000 萬資助的活動，這般客量實在難以稱之為合格。 行政會議召集人葉劉淑儀

7月10日，武林盛舞嘉年華第二日活動，以「千人雙節棍」作為開幕節目，觀看的人不多。（蘇煒然攝）

焦點盛事吸客能力？ 葉劉：寥寥數十人逗留觀看

葉劉淑儀說嘉年華的經濟效益更是廣受質疑，盛事的四大核心因素分別是：訪客人數、轉播收益、活動成本及對城市基建規劃的影響。作為焦點盛事，「武林盛舞嘉年華」的成本及對基建規劃的影響顯然有限，那麼其吸客能力又如何？

答案是聊勝於無。據傳媒觀察，除了嘉年華開幕當日邀請了數百名嘉賓及學生到場外，往後數日的活動都只吸引到寥寥數十人逗留觀看。

7月10日，武林盛舞嘉年華第二日活動，以「千人雙節棍」作為開幕節目，觀看的人不多。（蘇煒然攝）

基金的審查機制存在重大缺陷。特區政府應盡早檢視機制，以防基金遭濫用，倒錢落海。 行政會議召集人葉劉淑儀

葉劉：基金審查機制存重大缺陷 應盡早檢視以防倒錢落海

回顧過去一年，多個獲盛事基金資助的活動都爆出爭議，葉劉淑儀認為是反映基金的審查機制存在重大缺陷。特區政府應盡早檢視機制，甄別真正值得資助的高增值活動，以防基金遭濫用，倒錢落海，得不償失。