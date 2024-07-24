葉劉質疑部分「盛事」效益　指公帑打水漂促檢討免再「倒錢落海」

行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀以「盛事貴精不貴多」為主題，撰文論及盛事的定義，質疑今年全年本港舉辦多達數百項大型盛事，當中部分難以吸引旅客訪港，實在不能稱之為盛事；但政府卻為不少「盛事」提供資助，惟活動吸金力相當有限，非但不能振興消費市道，反而導致公帑打了水漂。



她又指，推動盛事經濟的政策初衷良好，但所謂盛事卻屢次甩碌出醜，加上現時財政緊絀，認為政府應重新檢視成效。長遠而言，她認為政府應放棄「廣撒網、多斂魚」的思維，集中資助有真正吸金能力的盛事，避免再次「倒錢落海」。



葉劉淑儀撰文質疑部分「盛事」經濟效益。（資料圖片）

葉劉淑儀在《明報》撰文指，特區政府自去年開始推動盛事經濟，希望透過舉辦及支持國際級大型盛事（mega events），吸引高增值旅客訪港，提振經濟。根據政府提供的盛事年表，本港今年全年將舉辦多達數百項大型盛事，數量之龐大，不禁讓人臆想，這些活動真的能稱得上是「盛事」嗎？

葉劉淑儀認為盛事貴精不貴多（葉劉淑儀Fb）

國際級大型盛事有客觀標準

她更指出，對國際級大型盛事較主流的定義源自蘇黎世大學在2015 年一篇論文中提出的標準。作者認為一項盛事活動的訪客人數（visitor attractiveness）、轉播收益（mediated reach）、活動成本（cost）及對城市基建規劃的影響（urban transformation）都要達到一定規模才能定義為國際級大型盛事。

因此，如Taylor Swift 及其他國際級巨星的巡迴演唱會，或像 LIV Golf 巡迴賽和七人欖球賽等大型體育賽事屬國際級大型盛事。但規模如此龐大的活動，涉海量的前期籌備工作，對場地有一定要求，每年能舉辦一至兩場已不易。

Chubby Heart 的經濟效益受質疑（廖雁雄攝）

反觀盛事年表所羅列的活動，不少活動或規模太小，或目標客群太窄，有些只是行業展覽，難以吸引境外旅客訪港，實在不能稱之為盛事。她又以今年2 月舉辦的「Chubby Hearts Hong Kong」為例，政府資助主辦方780 萬港元，但對活動的討論始終只停留在本地媒體，並未引起境外媒體關注，遑論吸引旅客訪港。她指，特區政府為不少「盛事」提供了資助，但活動本身吸金能力相當有限，非但不能振興消費市道，反而導致公帑打了水漂。