葉劉淑儀：香港的民主實驗失敗　「長毛」和「癲狗」不會回來

反修例事件後，中央出手頒布實施《港區國安法」，修改立法會、區議會選舉制度。行政會議召集人葉劉淑儀表示，本港過去20年的民主實驗失敗，應由中共支持者管治香港。本身是新民黨港島西直選立法會議員的她說，市民不會為共同利益投票，只考慮個人利益，形容遵循民意是危險的事，表明「『長毛』和『癲狗』不會回來議會」。



葉劉淑儀說香港必須由中共支持者管治。(資料圖片/廖雁雄攝)

葉劉：香港的民主實驗已失敗 選民只考慮自己利益

《泰晤士報》今日（22日）刊出葉劉淑儀的訪問，她說香港必須由中共支持者管治，而非民選代表，西方民主制度的多元化、多樣性，但這從來不是中國傳統，形容遵從民意是危險，選民不會為共同利益投票，只考慮自己利益。（People don't vote for the common good． People vote for whatever serves their interests. Just following the popular will is dangerous）

西方模式……你必須有競爭，必須多元化，你必須有多樣性。這從來都不是中國的概念，這從來不是中國傳統的一部分。 行政會議召集人葉劉淑儀

葉劉：民主與「中國傳統」格格不入

葉劉淑儀說，香港過去20年的民主實驗失敗，與「中國傳統」格格不入（democracy had failed in the territory and was alien to“Chinese tradition”），形容沒有一個模式適用於所有人，從來沒要求人支持中國共產黨，但中國共產黨作為中華人民共和國執政黨，政治現實是必須接受和支持中國共產黨。（We were never asked to support the CCP. But as the ruling party, it’s a … political reality that you have to accept and support the CCP.）

《泰晤士報》今日（22日）刊出葉劉淑儀的訪問。（《泰晤士報》網頁截圖）

葉劉：「長毛」和「癲狗」不會回來

反修例事件後，中央出手實施港區國安法，修改立法會、區議會選舉制度，表明「愛國者治港」原則，去年區議會選舉亦有民主派未能取得足夠提名參選。

葉劉淑儀說，政治現實是必須接受和支持中國共產黨。（資料圖片/盧翊銘攝）

葉劉淑儀表明「直選產生的煽動者……『長毛』和『癲狗』不會回來議會」（there would be no return by those she dismissed as “directly elected rabble-rousers … the long hair and mad dog of our council）。基本法23條今年完成立法，葉劉淑儀相信反對派長時間不會重臨。（political opposition would not return to Hong Kong“for a long time”）