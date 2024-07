葉劉淑儀：香港的民主實驗失敗　「長毛」和「癲狗」不會回來

反修例事件後,中央出手頒布實施《港區國安法」,修改立法會、區議會選舉制度。行政會議召集人葉劉淑儀表示,本港過去20年的民主實驗失敗,應由中共支持者管治香港。本身是新民黨港島西直選立法會議員的她說,市民不會為共同利益投票,只考慮個人利益,形容遵循民意是危險的事,表明「『長毛』和『癲狗』不會回來議會」。



葉劉淑儀說香港必須由中共支持者管治。(資料圖片/廖雁雄攝)

葉劉:香港的民主實驗已失敗 選民只考慮自己利益

《泰晤士報》今日(22日)刊出葉劉淑儀的訪問,她說香港必須由中共支持者管治,而非民選代表,西方民主制度的多元化、多樣性,但這從來不是中國傳統,形容遵從民意是危險,選民不會為共同利益投票,只考慮自己利益。(People don't vote for the common good. People vote for whatever serves their interests. Just following the popular will is dangerous)

西方模式……你必須有競爭,必須多元化,你必須有多樣性。這從來都不是中國的概念,這從來不是中國傳統的一部分。 行政會議召集人葉劉淑儀

葉劉:民主與「中國傳統」格格不入

葉劉淑儀說,香港過去20年的民主實驗失敗,與「中國傳統」格格不入(democracy had failed in the territory and was alien to“Chinese tradition”),形容沒有一個模式適用於所有人,從來沒要求人支持中國共產黨,但中國共產黨作為中華人民共和國執政黨,政治現實是必須接受和支持中國共產黨。(We were never asked to support the CCP. But as the ruling party, it’s a … political reality that you have to accept and support the CCP.)

《泰晤士報》今日(22日)刊出葉劉淑儀的訪問。(《泰晤士報》網頁截圖)

葉劉:「長毛」和「癲狗」不會回來

反修例事件後,中央出手實施港區國安法,修改立法會、區議會選舉制度,表明「愛國者治港」原則,去年區議會選舉亦有民主派未能取得足夠提名參選。

葉劉淑儀說,政治現實是必須接受和支持中國共產黨。(資料圖片/盧翊銘攝)

葉劉淑儀表明「直選產生的煽動者……『長毛』和『癲狗』不會回來議會」(there would be no return by those she dismissed as “directly elected rabble-rousers … the long hair and mad dog of our council)。基本法23條今年完成立法,葉劉淑儀相信反對派長時間不會重臨。(political opposition would not return to Hong Kong“for a long time”)