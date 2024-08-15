高才通研放寬｜孫玉菡：按三中全會精神等方向檢討　最遲年底完成

政務司司長陳國基早前表示，政府正研究改良「高才通」計劃方向，考慮加入不屬於百強大學，但個別科目著名的學府。勞工及福利局局長孫玉菡周三（14日）在杭州表示，「高才通」2022年底在推出時已表明會在兩年左右檢討，目前檢討已到尾聲，最遲今年底前完成。他強調，大原則是要找本港需要的人才，尺度一定要合適及嚴格。



勞工及福利局局長孫玉菡、杭州市港澳辦副主任徐軍民、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源、香港賽馬會對外事務部主管鄭琪、香港賽馬會內地事務部主管陳岳鵬及其他嘉賓出席「共創明『Teen』計劃」杭州學習團總結晚宴。（香港賽馬會圖片）

孫玉菡周三出席「共創明『Teen』計劃」杭州學習團的總結晚宴後表示，計劃的檢討包括幾方面：計劃的成績及經驗、香港未來發展需要怎樣的人才，以及按照三中全會精神，打造香港為國際高端人才集聚高地。他指出，政府正進行一個中長期、直至2028年的人力資源推算，將有助制訂未來的人才政策方向。

尺度定必合適嚴格 對國家及香港均重要

他強調，人才政策最重要的大原則是找到香港需要的人才，因此必定會定在合適、嚴格，對國家及香港均重要的尺度。

孫玉菡亦提到訪問杭州的行程，稱曾到訪作為「高才通」合資格內地院校的浙江大學。約年半以來，該校已有約2,600名畢業生在高才通計劃下獲批，校方亦透露有香港人才到浙大及杭州發展。 他又稱，此行亦有視察養老設施，包括類似香港大型屋邨的養老社區，稱將在此領域多作交流。

出席共創明「Teen」學習團總結晚宴 籲成員訂立目標

至於「共創明『Teen』計劃」杭州學習團的活動，孫玉菡在總結晚宴致詞時稱，很開心看到在座80位學員精神面貌很好，稱大家這幾天大開眼界之餘，亦見識杭州這東方未來之城不少科技元素。

他勉勵大家要有志氣，為將來訂立目標，紮紮實實做好工夫。讀好書也好、練一門手藝也好，要盡力為自己、為家庭開創未來，亦為香港及國家出一分力。

香港賽馬會對外事務助理經理、2024年巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓於訓練場館與學員交流劍擊技術。（香港賽馬會圖片）

江旻憓與學員交流劍擊技術

於過去四天的杭州學習團期間，學員曾到訪西湖、頂尖的高科技企業、博物館等，體驗不同的文化和教育設施，亦到杭州亞運會博物館和杭州市陳經綸體育學校訓練場館參觀，深入了解馬術運動及馬會參與之杭州亞運會馬術項目的籌備工作。

香港賽馬會對外事務助理經理、2024年巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓於訓練場館與學員交流劍擊技術，她在參觀後分享運動員的心路歷程和感謝親友支持，冀社會各界繼續支持運動員和青年的體育發展。學習團將於周四（15日）參觀曾為G20峰會主會場的杭州國際博覽中心，之後結束行程返港。