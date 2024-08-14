香港要改革｜譚岳衡：推進離岸人民幣中心　鼓勵用作認可結算貨幣

二十屆三中全會《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》強調「發展人民幣離岸市場」作為「推動金融高水平開放，穩慎推進人民幣國際化」的重點改革任務。全國政協委員、交銀國際董事長譚岳衡今日（14日）在報章撰文，表示香港作為離岸人民幣市場的深度與廣度仍有很大提升空間，可從三方面強化離岸人民幣中心建設，循序推動人民幣國際化進程，包括鼓勵全球企業和個人將人民幣作為認可的跨境投資和交易結算貨幣、為境外投資者參與人民幣外匯市場建立健全及靈活的監管框架、促進內地與香港的人民幣交易高效運作等。



路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

香港作為離岸人民幣市場有很大提升空間

同時為立法會議員的譚岳衡指，《決定》反映了循序推動人民幣國際化的系統考慮，體現了中央對香港在人民幣國際化進程中獨特角色的高度認可和支持。他指，香港作為離岸人民幣市場有很大提升空間，當前人民幣在國際貿易和外匯市場的應用相對有限，人民幣在國際支付中的佔比、在國際央行儲備貨幣中的佔比均僅為2％左右，離岸人民幣投融資產品不夠豐富、尚未形成完善的收益率曲線，以及欠缺範圍更廣更有效的投資避險工具和策略。

同時，他表示香港作為離岸人民幣中心也蘊含廣闊發展前景，隨「一帶一路」、RCEP等區域經貿合作的深入，石油等以人民幣作為跨境貿易結算貨幣的機會不斷增加，而兩地互聯互通產品的人民幣計價落地推廣，是離岸人民幣市場提速發展的重要力量。

譚岳衡（夏家朗攝）

促與東南亞、中東國家合作 將人民幣作為認可的跨境投資貨幣

他指出，香港要通過開放市場吸引更多國際參與者，以增加市場對人民幣資產的需求，包括進一步放寬和擴大互換通、ETF互聯互通、「債券通」等的範圍和准入門檻，優化兩地基金互認安排、跨境「理財通」等。另一方面要鼓勵全球企業和個人將人民幣作為認可的跨境投資和交易結算貨幣，特別是東南亞和中東國家，包括通過引入和支持人民幣計價的石油合同，擴大人民幣結算銀行網絡，增加持有人民幣的個人和機構數目等。

其次，他指出要鼓勵金融機構開發新的人民幣計價產品和服務，加強離岸人民幣產品供應多元化，包括將人民幣國際化的雙向開放政策向「一帶一路」沿線國家地區傾斜，針對帶路國家地區發行更多點心債及熊貓債。

點心債是指僅在香港地區發行的人民幣債券，既包括以人民幣發行和結算的債券，也包括以人民幣發行但以美元結算。而熊貓債是一種外國債券，指境外機構在中國境內發行的以人民幣計價的債券。

為境外投資者參與人民幣市場建立監管框架

再者，他認為要完善離岸人民幣生態系統，例如盡快落實引入推廣人民幣債券期貨市場，便於國際投資者對內地資產投資組合進行避險管理；為境外投資者參與人民幣外匯市場，建立健全及靈活的監管框架，支持高度市場化的運作環境。

WeChat Pay HK的「跨境支付」功能早在2018年已經推出，而目前涵蓋的商戶已經非常多（蔡浩騰攝）

改善跨境支付系統 促進內地與香港人民幣交易運作

另一方面，他表示要持續提升人民幣業務的交易基礎建設，改善跨境支付系統，促進內地與香港的人民幣交易高效運作。他認為要抓住數字貨幣興起的趨勢，將香港定位為數字人民幣全球跨境支付網絡的重要節點，豐富數字經濟時代人民幣跨境使用的應用場景等；持續提升離岸人民幣生態系統的效率、韌性和整體結構。