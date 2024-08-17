大熊貓盈盈BB｜議員促趁熱潮帶動經濟　倡設熊貓列車、推主題產品

大熊貓盈盈在19歲前夕成功誕下一對龍鳳胎，加上中央送贈的一對大熊貓，海洋公園未來或有共6隻大熊貓予市民觀賞。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒今早(17日)在電台節目表示，各界可以趁機發展大熊貓商機，例如可考慮將由四川接送熊貓來港的飛機加上熊貓設計，酒店食肆可推出以熊貓為主題的套餐，或製造玩具等，各界願意多花心思、就能帶動經濟。



盧偉國：熊貓受歡迎有助國民教育 港鐵可推出大熊貓列車

經民聯主席、立法會議員盧偉國在同一節目稱，聽到大熊貓盈盈誕下一對龍鳳胎「開心到不得了」，認為熊貓深受歡迎，對國民教育亦有幫助，建議包括港鐵可推出大熊貓主題列車吸引旅客來港，帶動經濟等。他又稱，隨旅客消費模式不同，例如較為喜歡打卡及深度旅遊，政府可以增設打卡位置，讓旅客毋須手持漢堡包到麥當勞道。

謝偉銓（黃浩謙攝）

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓則表示，熊貓作為國寶深入民心，港府要思考如何發揮，經濟觸覺要加強，又稱可以向各諮詢委員會徵求意見，透過不同行業宣傳熊貓經濟，發揮協同效應。

樓市未有足夠活力。（資料圖片）

林健鋒早前聯同地產代理界及其他經民聯成員見記者，惟淚灑記者會。他今日表示，政府取消樓市辣招但樓市仍不夠活力，部分按揭遇到困難，亦有被銀行要求提早還款或加按資產，希望政府出手，在這關鍵時刻與金管局解決問題，恢復市場信心。

盧偉國則表示，長遠而言工程建築的工作足夠，不過香港經濟復蘇不如預期，令部分建築公司面對資金周轉問題。他指出，現時政府工程應加速，但部分審批程序複雜，導致成本有所增加。

此外，謝偉銓則建議政府將部分工程外判，從而增加私人市場的工程量。他指出，疫情期間，政府曾經就項目2%或3,000萬元封頂的工程預先付款，對此他建議再作放寬，從而增加業界的資金流。