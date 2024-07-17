中電3年26次嚴重停電　謝展寰：已要求加快戶外電纜加裝避雷設施

立法會今日（17日）有議員質詢兩電供電系統穩定性和應對事故能力，環境及生態局長謝展寰指，根據機電工程署和兩家電設立的通報機制，2021年7月至今，中電發生26次嚴重停電事故，10宗為外在因素所致，15宗為內在因素，1宗仍在調查；港燈則發生5次事故，3宗為外在因素所致，2宗為內在因素。



謝展寰又透露，昨日（16日）曾與中電高層會晤，引述中電稱會加派人手應對及已贈購大型供電車，協助受影響居民。此外，政府又要求中電加快為戶外電纜加裝避設施進展。



現崇山有兩座大廈停電。（讀者提供）

選委界議員周文港今日提出口頭質詢，指近年供電事故頻生，引起社會對兩間電力公司供電系統穩定性及應對事故能力的關注。他以上月黃大仙區有一萬一千伏特地下電纜故障引致停電為例，詢問電力公司會如何在深宵時分加快搶修。

議員關注兩電供電穩定

謝展寰回應指，昨日（16日）已就近期事故再與中電總裁見面，聽取初步改善計劃，引述中電指會加派人手和加快人員在發生事故後到場處理，中電亦已增購大型供電車輛，幫助受影響居民。

選委界黃錦輝關注，政府會否協助兩電設置地底電纜，避免受外力影響。行會成員兼商界議員林健鋒指，近年出現不少極端天氣情況，對電力供應造成很大挑戰，而香港要發展創科，可能會有額外電力需求，要求交代政府有否要求電力公司採取更積極新措施，應對額外電力需求。

環境及生態局局長謝展寰稱，已要求中電加快電纜加裝避雷設施進度（廖雁雄攝）

政府要求中電加快戶外電纜加裝避雷設施進度

謝展寰指，發展新市鎮時，政府會一併研究供電、供水或污水處理設施規劃，市區不少電纜已鋪設在地底，中電不少網絡位於新界並在地面，中電會在現有電纜加裝避雷設施，加強抵禦雷電，目標在2年內加裝多100個避雷設施，政府已要求中電加快進度，提2年內加裝避雷設施的數量提升至500個。

政府又已要求兩電探討創新科技與供電的情況，包括保養、提升供電的可靠性等，包括用新的設備檢測供電可靠性、善用人工智能作監測。

中電單在今年上半年已發生7次電壓驟降及供電中斷事故，包括上月12日黃大仙區電纜發生故障，停電逾4小時，受影響住戶逾2000戶。而2022年6月，元朗朗屏中電電纜橋起火焚塌，造成元朗、屯門、天水圍大停電，16萬住戶受影響。

▼2022年6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼



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至於港燈同期較嚴重的停電事故，要數去年4月19日供電系統發生故障，港島多區出現約一小時電力中斷。

▼ 2023年4月19日 港島多區停電情況 ▼

