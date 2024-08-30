林世雄：香港船舶總噸位破紀錄逾1.3億噸　全球繼續排第四

本港船舶噸位註冊破紀錄，運輸及物流局局長林世雄今天（30日）宣布總噸位達到1.325億噸，香港繼續穩坐全球第四大船舶註冊。他說反映香港海運綜合實力優厚，在港口條件、專業海運服務、整體環璄等方面的表現位居世界前列。



8月30日，林世雄出席海事處與香港船東會合辦的頒獎禮。（運輸及物流局）

林世雄：香港船舶總噸位破紀錄逾1.3億噸 全球排第四

林世雄出席海事處與香港船東會合辦的頒獎禮，表揚表現卓越的船公司，他致辭時表示本年度至今，本港船舶註冊噸位已有3.4%增長，總噸位達到破紀錄的1.325億噸，讓香港繼續穩坐全球第四大船舶註冊。

8月30日，林世雄出席海事處與香港船東會合辦的頒獎禮。（運輸及物流局）

他說香港船舶註冊的船隊質素享譽全球，在全球港口當局監督平均扣留率甚低，去年的扣留率僅為0.8%，遠低於全球平均數的3.4%，並在6月推出全球首個以碳強度指標作評級的綠色優惠計劃，帶頭支持國際海事組織與碳強度指標評級相關的綠色航運政策，鼓勵航運業綠色轉型。

8月30日，林世雄出席海事處與香港船東會合辦的頒獎禮。（運輸及物流局）

林世雄感謝業界的共同努力，讓香港在《2024新華·波羅的海國際航運中心發展指數報告》中繼續位居全球第四，反映香港海運綜合實力優厚，在港口條件、專業海運服務、整體環璄等方面的表現位居世界前列。他說全賴有各船公司的鼎力支持，香港才能在鞏固國際航運中心地位的航道上行穩致遠。