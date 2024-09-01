曾俊華遊日本嘆魚生：曾擔心輻射但食海鮮係指定動作｜政壇諸事町

財政司前司長曾俊華今日（1日）分享最近遊日本的經歷，分析當地餐廳成功之道，原來當地部分連鎖餐廳分店已經無廚房，靠中央廚房送餐到分店加工加熱，為降低成本，部分食肆更只做外賣。他認為香港飲食業要扭轉艱苦經營局面，一定要靠自己度橋尋出路，否則可能被淘汰，直言政府庫房「差唔多已經乾塘」，不可能再補貼業界度過難關。



曾俊華和京都嵐山公園的渡月橋拍照。（曾俊華Facebook相片）

曾俊華說在日本東京的食肆集居地，總是人頭湧湧，水洩不通。（曾俊華Facebook相片）

曾俊華在Facebook分享近兩個月遊勻東京、北京和南京，笑言只欠西京，在日本期間更大嘆魚生，透露曾經擔心損壞核電站漏出來的輻射，但去到日本「食番個海鮮餐必定係指定動作。」

遊玩時不忘做市場研究，他說自己趁機認識不同範疇的專業人士，了解行業最新發展，並思考如何應用在香港。他舉例在東京時曾到不同餐廳享受美食，令他感覺到當地餐廳發展成功，不禁思考：「係咪真係日本嘅匠人精神，事事追求盡善盡美，而令佢哋嘅產品，可以一直保持到，咁高嘅水平呢？」

曾俊華形容日本很多連鎖食肆，送到食客面前的餐點，永遠都是一模一樣，笑言「好似印出嚟咁。」（曾俊華Facebook相片）

曾俊華說日本食肆不單止保持到食物水準，亦都維持到一個「好價格」，「喺嗰度用¥1000，即係港幣$50左右，隨隨便便都可以食到一餐好好嘅。」

反觀香港，他好奇為何不少飲食業朋友處於艱苦經營，「係唔係我哋租金貴、人工貴同食材貴呢？如果以上皆是，點樣可以扭轉呢個局面呢？」

曾俊華說曾經擔心損壞核電站漏出來的輻射，但去到日本，「食番個海鮮餐必定係指定動作。」（曾俊華Facebook相片）

曾俊華引述有意見認為，政府是否應該再提供補貼，協助業界度過難關，但他認為經過疫情大額補助之後，「政府荷包差唔多已經乾塘，冇可能再繼續做呢樣嘢」，直言一定要靠業界自己「諗計搵出路」，提高競爭力，否則可能無可避免會被市場淘汰。

曾俊華在大阪市中心，以賣蜘蛛蟹出名的專門店午膳。（曾俊華Facebook相片）

曾俊華觀察日本部分連鎖餐廳，分店已經沒正式的廚房，都是靠中央廚房，大規模煮食之後，送到分店加工加熱，降低營運成本。為了減低租金成本，部分食肆更不做堂食，只做外賣，相信值得香港飲食業界參考。