巴黎奧運｜曾俊華：不忘「鄧謝配」　真情流露比起獎牌更令人喜愛

港隊在巴黎奧運目前奪得兩金兩銅佳績，財政司前司長曾俊華表示，對張家朗衛冕男子花劍金牌和「香港女飛魚」何詩蓓收獲兩枚銅牌，感到興奮莫名，同時被八強出局的羽毛球混雙拍檔謝影雪和鄧俊文深深觸動，「『鄧謝配』雖然喺奧運場上，冇拎到任何獎牌，但係喺佢哋身上，睇到運動員嘅堅持同奮鬥精神，兩個人真情嘅流露，比起獎牌，我覺得更加令人喜愛。」



財政司前司長曾俊華說很佩服謝影雪克服類風濕關節炎帶來的痛楚。（資料圖片）

曾俊華賀張家朗、何詩蓓再奪獎牌 「鄧謝配」真情流露更令人喜愛

曾俊華在Facebook分享巴黎奧運有很多令他感動的場面，他為張家朗和何詩蓓再次奪得獎牌感興奮莫名，覺得兩人過去三年的艱苦訓練得到回報。八強出局的羽毛球混雙拍檔謝影雪和鄧俊文，曾俊華亦很欣賞，認為兩人在比賽後奪眶而出的眼淚，胸口壓力釋放後的崩潰，以至對老拍檔不離不棄的感謝和支持，都深深觸動到他。

「鄧謝配」雖然喺奧運場上，冇拎到任何獎牌，但係喺佢哋身上，睇到運動員嘅堅持同奮鬥精神，兩個人真情嘅流露，比起獎牌，我覺得更加令人喜愛。 財政司前司長曾俊華

8月4日，港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」回港，鄧俊文及謝影雪感謝港人支持，會以努力回報大家。（盧翊銘攝）

曾俊華說奧運前一個月好景不常，謝影雪確診類風濕關節炎，這個病會不停攻擊身體不同關節，病發時痛到手也舉不起，頭也梳不到，「其實我真係好佩服佢，最後可以克服呢個病帶來嘅痛楚，再次拎起球拍快速走動同扣殺。」

他說「鄧謝配」曾經狀態低沉到差點攞不到奧運入場券，但是他們沒放棄，不停艱苦訓練、比賽，最終這對拍檔走出低谷，再一次並肩踏上奧運呢個運動員夢想的殿堂。

鄧俊文/謝影雪在巴黎奧運旗開得勝。（港協暨奧委會提供）

江旻憓在今屆決賽落後1：7追平，最後加時「決一劍」獲勝。（路透社）

曾俊華年輕時打劍擊傷大腿後肌 與謝影雪和江旻憓感同身受

至於女子重劍奪金的江旻憓，曾俊華亦有評論。他說每一個運動員，一生都會跟傷痛為伍，正如江旻憓兩個膝頭都先後斷過十字靭帶，都是要忍痛做手術後，有大量復康物理治療和訓練，才可以重返最高水平的劍場爭鋒。

江旻憓經歷三次奧運奪得金牌。（路透社）

曾俊華說自己作為一個前劍擊運動員，對謝影雪和江旻憓的處境感同身受，年輕時曾經傷過大腿後肌，未完全康復，便要再開始恢復練習，每次都要先走去訓練房浸熱水半小時，「浸到隻腳好似煮熟咗嘅龍蝦咁，但係的確可以幫助舒緩肌肉，然後做好多好痛苦嘅拉筋，跟住就要喺曾受傷嘅位置綁住膠布，縛好先至去練劍。」

打完劍就要撕去膠布，老老實實，真係好鬼痛，乜毛都扯甩晒，跟住又要再浸熱水、冰水鎮靜肌肉。痛還痛，但係喺運動場上，渾汗同比拼產生嘅安多酚，帶來嘅喜樂同亢奮，又會令你好似上癮咁。 財政司前司長曾俊華

張家朗從東京贏到巴黎，連續兩屆奧運贏得男子花劍個人賽金牌。（資料照片）

張家朗：上一代種樹我們收成 曾俊華：種樹老劍手包唔包我？

曾俊華說，運動員除了談天份、刻苦、堅持、訓練，亦要一種偶遇和運氣，「就好似家朗同Vivian（江旻憓），今次晉級走線非常好，冇遇到一啲好難應付，可以打斷佢哋節奏嘅對手」，有實力之餘，運氣都是必不可少。

他最後在貼文底留下兩個標籤：「#不忘鄧謝配」和「#有份種樹老劍手包唔包我」。