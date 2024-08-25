曾俊華：搞盛事推旅遊佔GDP 5%作用有限　點解唔從商貿物流入手？

香港經濟疫後復甦未如預期，特首李家超坦言正處於「洗牌期」，個別行業面對挑戰。財政司前司長曾俊華今天（25日）表示，通關後政府搞盛事、推旅遊，「畢竟旅遊業佔香港GDP（本地生產總值）只有百分之五至六左右，對推動香港整體嘅經濟，作用當然係有限啦。」他認為商務、貿易及物流，佔本地生產總值四成，反問「要搞活番香港經濟，點解唔先從呢方面入手呢？」



曾俊華在社交網頁Facebook表示，香港經濟狀況如何，只要到街上走一走，四處看看就會感受到。

曾俊華在社交網頁Facebook表示，香港經濟狀況如何，只要到街上走一走，四處看看就會感受到，之前主要是零售和飲食業叫苦連天，不點名指經民聯林健鋒最近哭著說，不少中小企和市民因為銀行收緊貸款，可能捱不下去，同時，亦有建築界老行尊向政府求救，稱不少建築師行正掙扎求存，希望政府推出更多外判合約，幫助業界渡過難關。

曾俊華說，通關都已經有一段時間，「之前我哋大力推旅遊，搞盛事，但畢竟旅遊業佔香港GDP（本地生產總值）嘅比重，只有百分之五至六左右，對推動香港整體嘅經濟，作用當然係有限啦。」（資料圖片）

曾俊華說，通關都已經有一段時間，「之前我哋大力推旅遊，搞盛事，但畢竟旅遊業佔香港GDP（本地生產總值）嘅比重，只有百分之五至六左右，對推動香港整體嘅經濟，作用當然係有限啦。」反之，他認為商務、貿易及物流，佔本地生產總值四成，反問「要搞活番香港經濟，點解唔先從呢方面入手呢？」

早前曾俊華去了一個晚宴，席上有麻省理工史隆管理學院的教授Charlie Fine。（資料圖片）

早前曾俊華去了一個晚宴，席上有麻省理工史隆管理學院的教授Charlie Fine，對方是供應鏈 和價值鏈的專家，曾俊華說他的主張基本上是為傳統物流供應鏈管理上再增值，建議香港都應該要在這方面再升級，才能夠與世界其他主要港口競爭。