「鋸開地拖棍」論胡勁欣　坐正助理署長轉搞廢物基建｜政壇諸事町

年初主責垃圾徵費解說工作的除了環保署署長徐浩光，還有時任署理環保署助理署長胡勁欣，她最為人熟悉的是「鋸開地拖棍」言論。《香港01》今年4月翻查環保署網頁，發現胡勁欣不再署任助理署長，調任首席環境保護主任，負責資源回收，一度引起降職疑雲。



事隔5個月，胡勁欣有新去向，「坐正」環保署助理署長，但轉為負責廢物基建，即是垃圾焚化爐，主責都市固體廢物收費的助理署長一職，繼續由吳文裕擔任。



胡勁欣倡地拖棍「鋸開兩嚿」放入指定袋惹議

垃圾徵費原定4月1日實施，政府今年1月向公眾介紹具體做法，嘗試解答坊間疑惑。當時其中一位解說的官員，是負責都市固體廢物收費的環境保護署助理署長胡勁欣，她1月17日在電台節目被問到地拖棍或者直立式風扇如果太長，指定袋未能包實，應如何處理？胡勁欣建議以下做法：

你可以鋸開佢兩嚿入指定袋，我諗香港人都好聰明，邊個平用邊啲方法，一個地拖棍貼11蚊又真係似乎貴咗啲。 2024年1月17日 署理環保署助理署長胡勁欣

三個月後改為建議選購伸縮棍地拖

言論一出，引起社會熱議，有建制派認為「鋸開地拖棍」不切實際，更指「地拖棍個形容有啲嘩然」，認為官員需要花心思解說。時隔3個月，胡勁欣4月8日書面回覆議員江玉歡30條有關垃圾徵費的提問時，建議新做法，提出選購手柄有伸縮功能的地拖，或可以將拖頭拆走分開回收的地拖。

政府電話簿早前顯示，胡勁欣是助理署長（都市固體廢物收費），並無提及屬署任。（網頁截圖）

今年4月由助理署長調回首席環境保護主任

「鋸開地拖棍」論惹議，今年4月翻查環保署網頁，發現胡勁欣不再出任「助理署長（都市固體廢物收費）」，由吳文裕接任。當時根據政府電話簿，胡勁欣調任「首席環境保護主任（資源回收）」，一度引起降職疑雲，最終謎底解開，胡勁欣原本只是暫時署任助理署長，之後已重返本身職級。

翻查今年1月22日立法會環境事務委員會會議的出席名單，才有列明胡勁欣是署理環保署助理署長。（文件截圖）

翻查今年1月22日立法會環境事務委員會會議的出席名單，才有列明胡勁欣是署理環保署助理署長（都市固體廢物收費）。

今年9月，翻查政府電話簿，發現胡勁欣再有新去向，「坐正」助理署長但轉為負責廢物基建。（網頁截圖）

胡勁欣「坐正」助理署長轉搞廢物基建 不再是廢物徵費

最近翻查環保署網頁及政府電話簿，發現胡勁欣再有新去向，「坐正」助理署長但轉為負責廢物基建，範疇包括石鼓洲旁的全港首個現代垃圾焚化爐I･PARK1，不再主責都市固體廢物收費。

今年9月，翻查環保署網頁，發現胡勁欣再有新去向，「坐正」助理署長但轉為負責廢物基建。（網頁截圖）

至於原本主責都市固體廢物收費的助理署長一職，繼續由吳文裕擔任。