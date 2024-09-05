港大風波｜盧文端：中央關注重視但從未表態　反映尊重高度自治

港大校委會全盤接納政府調研小組有關大學高層人事安排的建議，第十屆中國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端撰文就事件作總結分析，指中央機構及地專家學者雖然很關注事件，但據他所見，他們從未就事件公開表態，因校政管理屬本港高度自治範疇，反映中央極為尊重香港的高度自治。他又指，身為港大校監的行政長官李家超親自督導化解風波，是問題獲妥善處理關鍵，體現特區政府的管治水平和能力。



盧文端撰文指港大校政風波獲解決，體現中央極為尊重本港的高度自治（資料圖片）

盧文端在《明報》撰文題為「相忍利港 為平息港大風波鼓掌」，他指港大校委會全盤接納政府調研小組有關大學高層人事安排的建議，不僅是「首項成果」，更是平息港大風波具決定意義的成果，他對此感到欣慰。

校政屬高度自治範疇 中央極度尊重故不表態

盧文端指，港大作為高等教育的領頭羊和凝聚國際高端人才的重鎮平台，必然會受到中央關心和重視，令他印象最深、感觸最多的是，中央層面對港大風波的取態是既重視又謹慎。根據他所見所聞，中央有關機構及內地專家學者以至一些院士級別的人士，對港大風波很關注，但並無看見他們以公開方式表達意見。

盧文端指特首李家超自督導化解風波，體現特區政府的管治水平和能力。（廖雁雄攝）

因他們都清楚知道，香港的校政管理屬香港高度自治範疇，他們不願因為公開發表對事件的看法，給人以干預香港高度自治的印象；他們都期待並相信特區政府能妥善處理好港大風波。 第十屆中國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端

他指，《香港國安法》實施後，海外有些輿論指香港高度自治不再受尊重。從處理港大風波過程所看到的事實卻是，中央極為尊重香港高度自治。

行政長官李家超身兼港大校監（政府新聞處）

讚李家超親自督導化解風波 體現政府管治水平

盧文端分析指，港大風波各方在大學管治上確實出現不少矛盾衝突，一方強調具效率的美式大學管理風格，行事風格較強勢；另一方則堅持校委會對管理層的監督。雙方各自都認為自己有充分道理，且有不少支持者。若政府以究責問罪的方式介入，不僅激化矛盾，導致心存芥蒂，難以尋求共識、凝聚合力，不利於調動各方面力量推動港大發展，而且容易陷於細節爭辯的糾纏困境不能自拔，令問題久拖不決，使港大陷於無休止內耗，對港大造成更大傷害。

他認為，作為港大校監的行政長官李家超親自督導化解風波、調研小組有效協調，是問題得到妥善處理的關鍵，體現了特區政府的管治水平和能力。

▼9月3日 港大校委會全盤接納政府調研小組有關大學高層人事安排的建議 ▼

