颱風摩羯｜工務部門首長級官員坐鎮應變中心　務求更迅速協調

超強颱風「摩羯」吹襲，保安局的緊急事故監察及支援中心已投入運作，政務司司長陳國基今（5日）晚前往視察。他在個人Facebook專頁稱，中心的當值人手配置提升，包括屋宇署、土木工程拓展署、渠務署多個工務部門，派出首長級官員當值。



陳國基在個人Facebook專頁稱，中心的當值人手配置提升，包括屋宇署、土木工程拓展署、渠務署多個部門，派出首長級官員當值。（陳國基Facebook相片）

颱風「摩羯」來勢洶洶，天文台已於今日（5日）傍晚6時20分懸掛八號風球，料持續至明午12時。陳國基在Facebook專頁表示，今晚上到保安局的緊急事故監察及支援中心視察，聽取匯報颱風「摩羯」最新情況，以及中心的統籌部署和應急協調工作。

他透露，中心的當值人手配置提升，相關的工務部門，包括屋宇署、土木工程拓展署、渠務署、路政署等，均派出了首長級官員在中心當值，「務求在颱風期間能更迅速地應變協調，更及時地採取應對措施，守護市民的生命財產安全」。

陳國基在個人Facebook專頁稱，中心的當值人手配置提升，包括屋宇署、土木工程拓展署、渠務署多個部門，派出首長級官員當值。（陳國基Facebook相片）

陳國基：已準備好人手、工具 颱風過後令市面盡快復常

陳國基表示，已指示中心同事密切監察全港各區的實時情況，尤其是低窪地區和水浸黑點，靈活統籌承辦商緊急清理淤塞渠道及倒塌樹木，力爭將颱風帶來的影響減至最低。至於善後部署，他稱政府各部門已安排好人手、工具、裝備等，務求在颱風過後，市面能夠盡快回復正常。

陳國基對所有在颱風「摩羯」下，堅守崗位的政府人員、政府承辦商、公共交通工具職工，以及其他維持市面安全有序運作的人員表示感謝。他呼籲市民做好防風防雨措施，密切留意天文台和政府發放的最新消息。

今日下午，運輸及物流局署理局長廖振新到訪港島區路政署緊急控制中心，了解部門應對風暴的預防、應急及善後工作。（廖振新Facebook相片）

廖振新訪港島區路政署緊急控制中心

今日下午，運輸及物流局署理局長廖振新到訪港島區路政署緊急控制中心，了解部門應對風暴的預防、應急及善後工作。他表示，控制中心工作人員需要實時監察全港路況，隨時候命協助處理塌樹、水浸、山泥傾瀉導致的道路阻塞，及為受損路面作緊急維修。

除路政署外，運輸署緊急事故交通協調中心亦與各政府部門和公共交通營辦商保持緊密溝通，並向公眾發放即時交通信息；海事處轄下的船隻航行監察中心、海上救援協調中心、海港巡邏組在風暴期間維持運作；民航處與機管局、停機坪營運商、機場承建商保持密切合作。他稱，處方全天候監察空管及導航系統的運作，隨時候命，應對緊急情況。