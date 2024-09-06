岑浩輝選澳門特首｜旅遊業界認同澳門建設「世界旅遊休閒中心」

澳門第六屆行政長官選舉的參選人岑浩輝今日（6日）會見澳門旅遊業界五商會負責人，以及澳門廠商聯合會負責人。旅遊業界人士表示將全力支持岑參選，並稱澳門是國際知名旅遊城市，澳門建設「世界旅遊休閒中心」，是實現經濟適度多元化戰略目標的關鍵一步。



岑浩輝認為此次座談會，讓他得以深入瞭解澳門工業當前所面臨的實際情況，稱將繼續通過多種途徑廣泛聽取社會各界的意見。（岑浩輝競選辦相片）

岑浩輝首先攜團隊會見澳門廠商聯合會會長崔煜林、理事長馮信堅等，就澳門工業的發展現狀、面臨的挑戰及未來機遇進行深入交流。岑浩輝認為此次座談會，讓他得以深入瞭解澳門工業當前所面臨的實際情況，稱將繼續通過多種途徑廣泛聽取社會各界的意見。

業界：澳門建設「世界旅遊休閒中心」 可增強可持續發展能力

隨後，岑浩輝會見了澳門旅行社協會劉雅煌會長、澳門旅遊商會張健中理事長、澳門旅遊業議會胡景光會長等一行十三人，各會均表示堅定支持岑浩輝參選，認為岑累積了崇高的政治威望和豐富的行政管理經驗，是符合“愛國者治澳”原則、有管治能力、獲中央信任及澳門社會認可的行政長官理想人選。

業界人士認為，旅遊業屬澳門支柱產業，旅遊業發展對繁榮整體經濟的價值不可估量，更是推動經濟多元化、促進社會全面進步的重要引擎。（岑浩輝競選辦相片）

業界人士認為，旅遊業屬澳門支柱產業，旅遊業發展對繁榮整體經濟的價值不可估量，更是推動經濟多元化、促進社會全面進步的重要引擎。業界人士還表示，澳門建設「世界旅遊休閒中心」，是實現經濟適度多元化戰略目標的關鍵一步，可提升城市國際競爭力、增強可持續發展能力。