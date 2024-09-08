香港成為「金融中心遺址」？曾俊華堅信中央不會放棄香港獨有優勢

財政司前司長曾俊華今天（8日）在Facebook表示，近來不少人討論香港國際金融中心地位，是否正如某些內地網民形容已經變成為 「金融中心遺址」，他說這是需要極度關注的問題，因香港的國際金融中心地位累積前人幾十年努力，來之不易，除了需要在各方面改善，還要跟貿易夥伴重新打好關係，「因為喺國際間，仍然未斷言放棄香港呢個市場。」他堅信香港仍是個獨一無二的地方，「中央領導一定唔會放棄香港呢個獨有嘅優勢嘅。」



曾俊華表示，最近有一間國際創科龍頭企業，在香港舉行亞太區分部會議，十多位同事來自日本、韓國同印度等地，一齊來香港開會，當中不少人是第一次來香港。（曾俊華相片）

曾俊華表示，最近就有一間國際創科龍頭企業，在香港舉行亞太區分部會議，十多位同事來自日本、韓國同印度等地，一齊來香港開會，當中不少人是第一次來香港。他覺得該企業仍然選擇在香港開亞太區會議，證明至少到這一刻，他們仍視香港為國際金融中心，是最接近內地大市場的國際商業城市，所以希望同事在香港可以多了解，多學習。

呢個係香港獨一無二嘅地方，我相信中央領導，一定唔會放棄香港呢個獨有嘅優勢嘅。 財政司前司長曾俊華

曾俊華說不論外界怎樣評價香港，他仍然認為「香港係國際金融中心，因為我哋至少仍然擁有兩個C，即係convertibility（可變性）同connectivity（連通性）。香港仲係實施一國兩制，一套有別於我哋社會主義國家嘅資本主義制度，我哋有自己可以自由兌換嘅貨幣，實行普通法」，更不少已發展國家經濟制度接軌。

曾俊華說不論外界怎樣評價香港，他仍然認為香港是國際金融中心。（曾俊華相片）

曾俊華提到大企業高層應該多與基層同事溝通，凡有新政策或者發展方向，都應該向同事多解釋，等他們了解上層意向，「唔駛成日估估下。最慘係如果佢哋唔做呢啲溝通工夫，好多中層會自行揣摩上意，或者向下下達指令嘅時候，會出現扭曲，呢啲情況係極之唔理想嘅。」

曾俊華寄語青年人，科技發展太快，事情千變萬化，如果不持續進修，不時自我增值，即使偶然新機會枇到，也無法捉住。（曾俊華相片）

曾俊華寄語青年人，人生隨時發生好多偶然，不能預期的轉變，「冇人可以話喺小學，就可以規劃到未來幾十年嘅人生路」，因為科技發展太快，事情千變萬化，如果不持續進修，不時自我增值，即使偶然新機會枇到，也無法捉住。