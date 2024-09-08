港區人大代表河南視察　參觀紅旗渠青年洞　考察新質生產力企業

香港第十四屆全國人大代表專題視察組繼續在河南的行程。今日（8日）早上到林州市視察紅旗渠紀念館與青年洞，了解紅旗渠精神傳承情況。接著前往參觀集電子級玻纖產品研發、生產和銷售企業，以及生產超薄高鋁蓋板玻璃的國資入股企業，了解河南新質生產力發展情況。



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視察組由組長馬逢國、全國人大常委會委員李慧琼、副組長吳秋北和陳勇等30多位港區全國人大代表組成。他們上午視察祖一行前往被稱為「人工天河」的紅旗渠，了解這位於太行山脈的水利工程，以其引漳河水入林州的建設。

林州市政府安排講解員陪同講解，這位講解員家中三代都投身於紅旗渠的建設之中，而她的母親是紅旗渠精神的首批講解者。視察組成員細緻觀察、認真聆聽，理解為什麼要修建紅旗渠，林縣人民經十年奮戰修建水渠、結束缺水盼水的歷史。

霍啟剛表示，他和很多代表都是首次參觀紅旗渠紀念館和青年洞，在參觀過程中都極度專注，深受啟發和感動。他指人們為了追求美好生活，不畏艱難，為後代打下了堅實的基礎，這一創舉非常動人。今天他聽到一句話印象深刻「幹的辛苦，不幹的更辛苦，未來會更辛苦」， 他認為這種精神值得深刻領會和琢磨。

另一代表文穎怡表示，紅旗渠工程印證了只要團結協作、自强不息，再困難的坎都能跨越，這是對香港年輕人的重大啟示，建議他們親身來視察，讓獅子山精神實現昇華。

視察組下午先前往河南光遠新材料股份有限公司參觀，光遠新材是河南省重點電子材料產業項目，是一家集電子級玻纖產品研發、生產和銷售為一體的大型現代化高新技術企業；其後再到河南旭陽光電科技有限公司參觀，該公司為生產超薄高鋁蓋板玻璃的國資入股企業，採用當前世界最先進的工藝科技，建設1條（十代）高端顯示蓋板玻璃生產線，項目達產後可年產1,000萬平米高端顯示幕保護蓋板玻璃。

另一代表冼漢迪表示，河南光遠新材料打破國外壟斷壁壘，實現產品向歐美、日韓及臺灣省的出口，其產品廣泛應用於消費電子、電晶體封裝等多個領域，是製造集成電路板和覆銅板的關鍵資料，對於推動我國有關領域的發展起到了重要作用。

黃錦良代表表示，旭陽光電科技在光電領域深耕細作，解决了國內顯示資料卡脖子問題，打破了國外技術壟斷。他說此行見證了科技創新驅動產業升級的生動實踐，令人振奮。