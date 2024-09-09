岑浩輝選澳門特首｜三區工商聯會代表冀有專責機構　發展社區經濟

澳門第六屆行政長官選舉的參選人岑浩輝今日（9日）會見三區工商聯會代表。代表們對岑浩輝表示，希望將每個片區打造成有魅力、特色的旅遊景點，並成立專門機構研究發展社區經濟。



岑浩輝今日接待了中區南區工商聯會、北區工商聯會、離島工商業聯合會代表一行9人，聽取有關中小企業的經營狀況及未來發展的意見和建議。（岑浩輝競選辦相片）

岑浩輝今日接待了中區南區工商聯會、北區工商聯會、離島工商業聯合會代表一行9人，聽取有關中小企業的經營狀況及未來發展的意見和建議。

中區南區工商聯會會長李卓君、離島工商業聯合會會長楊景開、理事長阮若華、北區工商聯會理事長馬建章出席座談。他們建議，將每個片區打造成獨具魅力與特色的旅遊景點，以幫助中小企渡過難關。

岑浩輝今日接待了中區南區工商聯會、北區工商聯會、離島工商業聯合會代表一行9人，聽取有關中小企業的經營狀況及未來發展的意見和建議。（岑浩輝競選辦相片）

至於澳門經濟全面復甦及可持續發展，三區工商聯會代表認為可推出刺激社區經濟的政策，持續優化營商環境。他們亦冀成立專門機構關注和研究社區經濟發展，瞭解社區居民和商家的需求，制定舊區社區經濟發展規劃，促進社區經濟轉型升級。