岑浩輝選澳門特首｜勞工界選委冀穩定本地人就業　確保青年競爭力

澳門行政長官選舉提名期將於本周四（12日）結束，參選人、原終審法院院長岑浩輝與56名勞工界選委會晤爭取支持，有選委認為在經濟發展適度多化前提下，要以穩定本地員工就業為前提，希望加強監督外僱機制，落實澳門本地居民就業優先，及關注青年人職業發展，令澳門青年更具競爭力。此外，也有勞工界選委呼籲支持中小企轉型。



岑浩輝（7日）晚上會見勞工界選委（岑浩輝競選辦圖片）

會面由澳門工聯總會會長何雪卿、副會長梁偉峰及理事長李從正主持， 立法議員李靜儀、梁孫旭以及 56 名勞工界選委出席。在澳門本地就業保障方面，有與會者冀重視發揮社會協調常設委員會作用，建立培訓基地，關注青年人職業生涯發展，強化職業培訓、職業配 對和職業認證，令本地青年具就業競爭力，得以優先就業及投身新興產業的機會;還提議琴澳合作設立廚藝學院培訓更多廚藝人員，與內地美食之都城 市聯動提升效應。也有建議優化博彩從業員培訓晉升制度。

岑浩輝會見勞工界選委爭取支持（岑浩輝競選辦圖片）

同時，有與會者關注外僱政策，希望加強監督機制，落實本地居民優先就業，指產業適度多元發展要以穩定本地員工就業為前提;維持不輸入莊荷及職業司機;並建議大型企業在遵守外僱比例限制的同時，優選考慮對本地人才的培養。

多位與會者又呼籲支持中小企積極轉型，吸引遊客到社區消費。改善中小微企及街市攤販的經營環境;盼政府關注漁業，研究用好海域並開拓海上產業。也有建議加強民航業本地專業人才培訓，增強基地航空公司的競爭優勢。 冀設立整體性人力資源資料庫，優化公務員培訓和福利。