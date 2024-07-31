李家超再訪東盟｜兩地同意推進旅遊業發展　便利旅客入境簽證

撰文：李宇婷 鍾蒨宜 戴慧豐
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正訪問東盟的行政長官李家超今日（31日）結束柬埔寨行程前表示，兩地將簽署合共13份協議及合作備忘錄，涵蓋貿易、投資、航空服務業等，雙方認同要推進旅遊業發展，包括便利旅客入境簽證安排等。

7月31日，行政長官李家超在柬埔寨見記者，陪同的包括財政司副司長黃偉綸（左）、貿易發展局主席林建岳（右）。（香港01相片）

李家超冀為香港與柬埔寨投資合作打下基礎

李家超離開柬埔寨前，與財政司副司長黃偉綸、貿易發展局主席林建岳會見傳媒。他說柬埔寨行程緊密，昨日（30日）與香港代表團出席中國駐柬埔寨大使汪文斌安排的交流聚餐，之後到訪業務廣泛的重點企業，了解商貿發展的最新情況，為投資合作打下基礎。

李家超說，香港與柬埔寨兩地政府都認同民間交流合作有龐大發展潛力，香港是有世界優勢的城市，可以和柬埔寨於不同發展方面合作，此行簽署13份協議或合作備忘錄，促進投資和航空服務業發展等。

7月31日，行政長官李家超在柬埔寨見記者，陪同的包括財政司副司長黃偉綸（左）、貿易發展局主席林建岳（右）。（香港01相片）

香港與柬埔寨在基建融資和旅遊有合作空間

今次是首次有香港特區行政長官訪問柬埔寨，李家超相信能推進兩地政府交流，透過高層官員互訪加強聯繫、推動兩地經貿合作，貿發局將設顧問辦事處，增加兩地專業服務的聯繫、推動共建一帶一路，在基建融資和旅遊方面有很大的合作空間，其中兩份備忘錄探討增加兩地往來航線和航班。他說今年是中柬人民交流年，特區政府贊助首次在金邊舉行的香港電影巡禮，放映七部香港電影，會繼續相關推廣工作。

7月31日，行政長官李家超在柬埔寨與柬埔寨首相洪瑪奈（右）會面。（政府新聞處相片）

李家超佩服柬埔寨每年有5%至6%GDP

李家超期望今次到訪能拉近兩地關係，發掘新的發展範疇，兩地政府均認同有不少發展空間。他又對柬埔寨每年5%至6%的國內生產總值（GDP）感到佩服，看到柬埔寨在持續發展紡織業的同時，亦積極發展綠色經濟、交通基建等新領域。他認為香港作為國際交通樞紐，符合柬埔寨所需，合作將達成雙方互惠共贏。

7月31日，行政長官李家超在柬埔寨與柬埔寨首相洪瑪奈（右六）會面。財政司副司長黃偉綸（左四）和商務及經濟發展局局長丘應樺（左三）亦有出席。（政府新聞處相片）

李家超表示樂見柬埔寨支持香港加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP)，香港重視與東盟國家的關係，認為提早加入RCEP對香港及RCEP都有利。

李家超又說，以前曾到柬埔寨旅遊，今次再來柬埔寨發現發展很快速，發展潛力很龐大，兩地政府願意加強合作，包括政府、商界、民間之間，大力推動商貿發展，他對今次訪問成果感到開心。

7月31日，行政長官李家超與柬埔寨首相洪瑪奈（右二）在會後共同見證投資推廣署和香港貿易發展局與柬埔寨發展理事會交換合作備忘錄。（政府新聞處相片）
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