李家超再訪東盟｜兩地同意推進旅遊業發展　便利旅客入境簽證

正訪問東盟的行政長官李家超今日（31日）結束柬埔寨行程前表示，兩地將簽署合共13份協議及合作備忘錄，涵蓋貿易、投資、航空服務業等，雙方認同要推進旅遊業發展，包括便利旅客入境簽證安排等。



7月31日，行政長官李家超在柬埔寨見記者，陪同的包括財政司副司長黃偉綸（左）、貿易發展局主席林建岳（右）。（香港01相片）

李家超冀為香港與柬埔寨投資合作打下基礎

李家超離開柬埔寨前，與財政司副司長黃偉綸、貿易發展局主席林建岳會見傳媒。他說柬埔寨行程緊密，昨日（30日）與香港代表團出席中國駐柬埔寨大使汪文斌安排的交流聚餐，之後到訪業務廣泛的重點企業，了解商貿發展的最新情況，為投資合作打下基礎。

李家超說，香港與柬埔寨兩地政府都認同民間交流合作有龐大發展潛力，香港是有世界優勢的城市，可以和柬埔寨於不同發展方面合作，此行簽署13份協議或合作備忘錄，促進投資和航空服務業發展等。

7月31日，行政長官李家超在柬埔寨見記者，陪同的包括財政司副司長黃偉綸（左）、貿易發展局主席林建岳（右）。（香港01相片）

香港與柬埔寨在基建融資和旅遊有合作空間

今次是首次有香港特區行政長官訪問柬埔寨，李家超相信能推進兩地政府交流，透過高層官員互訪加強聯繫、推動兩地經貿合作，貿發局將設顧問辦事處，增加兩地專業服務的聯繫、推動共建一帶一路，在基建融資和旅遊方面有很大的合作空間，其中兩份備忘錄探討增加兩地往來航線和航班。他說今年是中柬人民交流年，特區政府贊助首次在金邊舉行的香港電影巡禮，放映七部香港電影，會繼續相關推廣工作。

7月31日，行政長官李家超在柬埔寨與柬埔寨首相洪瑪奈（右）會面。（政府新聞處相片）

李家超佩服柬埔寨每年有5%至6%GDP

李家超期望今次到訪能拉近兩地關係，發掘新的發展範疇，兩地政府均認同有不少發展空間。他又對柬埔寨每年5%至6%的國內生產總值（GDP）感到佩服，看到柬埔寨在持續發展紡織業的同時，亦積極發展綠色經濟、交通基建等新領域。他認為香港作為國際交通樞紐，符合柬埔寨所需，合作將達成雙方互惠共贏。

7月31日，行政長官李家超在柬埔寨與柬埔寨首相洪瑪奈（右六）會面。財政司副司長黃偉綸（左四）和商務及經濟發展局局長丘應樺（左三）亦有出席。（政府新聞處相片）

李家超表示樂見柬埔寨支持香港加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP)，香港重視與東盟國家的關係，認為提早加入RCEP對香港及RCEP都有利。

李家超又說，以前曾到柬埔寨旅遊，今次再來柬埔寨發現發展很快速，發展潛力很龐大，兩地政府願意加強合作，包括政府、商界、民間之間，大力推動商貿發展，他對今次訪問成果感到開心。