十一國慶｜中環巨型花燈再戰世界紀錄　紮作大王夥拍在囚人士合製

十一國慶全港舉行連串活動，其中香港島各界聯合會將在蓋灣仔、中西區、東區和南區將舉行過百場活動賀國慶。焦點活動包括中環皇后像廣場本月底起將擺放約10米高巨型花燈，紮作大王夥拍在囚人士等編織7,500個如意結合製花燈，希望再次打破健力士世界紀錄。



港島聯理事長蘇長荣表示，務求做到區區有活動，區區齊喜慶，與廣大市民同享國慶的喜悅。



9月17日，香港島各界聯合會介紹十一國慶活動，出席的包括港島聯理事長蘇長荣（中）、常務副理事長朱立威（右）、副理事長金鈴（左二）。（潘耀昇攝）

港島聯舉辦逾百場國慶活動 邀港隊運動員擔任活動大使

香港島各界聯合會為慶祝國慶75周年，響應「無處不旅遊」的概念，將舉辦以「文・旅」為主題的「港島節」活動，以「走進港島，精彩連連」為活動口號，推廣港島各區特色。「港島節」將會有超過100場慶祝活動，冀注入熱烈喜慶氣氛，鼓勵市民更多留港旅遊消費，推動本土經濟。

理事長蘇長荣今天（17日）向傳媒預告港島聯9月至10月的十一國慶活動，希望通過活動讓市民感受中華文化的博大精深，促進社會的團結和諧。他又說為了加強宣導和吸引市民大眾的關注，特別邀請港隊滑浪風帆運動員馬君正和乒乓球運動員黃鎮廷擔任活動大使，一齊為港島節活動做足宣傳推廣。

9月17日，香港島各界聯合會介紹十一國慶活動。（潘耀昇攝）

9.22東區無人機大匯演

東區無人機暨文藝大匯演：9月22日晚上將會有1200架無人機於小西灣上空參與演出，呈現「飛龍在天」。

9月17日，香港島各界聯合會介紹十一國慶活動，圖為副理事長兼中西區地區委員會界別議員羅錦輝。（潘耀昇攝）

9.26中環巨型花燈再戰世界紀錄 紮作大王夥拍在囚者合製

中環巨型花燈：9月26日晚上7時起至11月將在中環皇后像廣場展出約10米高花燈，被譽為「紮作大王」的紮作師傅夏中建將夥拍在囚人士等，編織7,500個如意結，合製花燈冀再戰破健力士世界紀錄。

羅錦輝表示，今次巨型花燈主題為「龍馬精神」，夏中建將帶領一批紮作師傅製作，並與懲教署合作，聯同在囚人士製成，形容是「衝住健力士嚟做」，希望相隔兩至三年後香港重奪健力士世界紀錄。

羅錦輝表示，今次巨型花燈主題為「龍馬精神」，希望相隔兩至三年後香港重奪健力士世界紀錄。（羅錦輝提供）

9月17日，香港島各界聯合會介紹十一國慶活動，出席的包括東區委任議員李莉（中）、東區地區委員會界別議員洪超群（左）、東區委任區議員劉慶揚（右）。（潘耀昇攝）

9.29中西區龍獅大匯演 10.1南區「漁家嫁聚」舞台劇

中西區中華龍獅大匯演：9月29日將有10條舞龍和75隻獅子同場演出，象徵十一國慶及新中國成立75周年。舞龍舞獅表演展示高難度動作，如龍飛鳳舞、獅子採青等，預計約1000人次參與。

南區「漁家嫁聚」主題舞台劇：10月1日香港仔組織300人以舞台劇形式重現漁民嫁聚文化，又會唱鹹水歌。

灣仔區種族共融國慶嘉年華：將於10月舉辦讓不同族裔的市民感受喜慶氣氛。10月28日亦會在在禮頓山擺設熊貓虛擬實境和不倒翁，更會與四川的大熊貓基地飼養員連線，與香港市民交流了解大熊貓。

9月17日，香港島各界聯合會介紹十一國慶活動，出席的包括中西區地區委員會界別議員羅錦輝（中）、灣仔區委任議員劉珮珊（左）、南區委任議員彭兆基（右）。（潘耀昇攝）

9.23-10.13 打卡換30元食肆現金券

打卡換獎品：9月23日至10月13日期間到大會指定的「打卡點」或慶祝活動現場自拍打卡，再到各區指定服務點蓋印登記，即可換領價值30元的食肆現金券，希望推廣港島區文化歷史和消費體驗，推動本地經濟。

9月17日，香港島各界聯合會介紹十一國慶活動，出席的包括港島聯宣傳公關事務委員會副主席黃守東（右），同時為灣仔區議會委員會增選委員。（潘耀昇攝）