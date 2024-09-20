京港洽談會｜李家超列數據：越來越多企業人才對香港投下信心一票

率團到北京出席第27屆「北京·香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」的行政長官李家超在開幕致辭時指，香港有背靠祖國，連繫世界的優勢，是全球唯一有中國及世界優勢的地方，又指香港是金融航運貿易中心，創科實力雄厚，一直在國家開放改革中，扮演重要角色。他列舉本港招商引資、搶企業搶人才的數據，指越來越多企業人才對香港投下信心一票。



李家超指越來越多企業和人才對香港投下信心一票（政府新聞處）

他指，今年以來特區政府的投資推廣署，已成功協助390間公司在港成立或拓展業務，較去年同期上升超過4成，帶來達到410億港元的投資額，截至今年8月特區政府創新科技及工業局以及引進重點企業辦公室，已經與超過100間重點創科企業洽談好在香港落戶或拓展業務，將與香港合共投資超過520億港元。

李家超又指出，特區政府已推出一系列積極招攬人才措施，吸引世界各地人才來港發展。截至8月底各項輸入人才計劃共收到超過36萬宗申請，其中近23萬宗已經獲批准，香港有條件、有優勢引入國家和香港發展所需的國際高端人才。

他續指，香港是內地最大外資來源地，去年境外公司駐港企業數目超過9000間，內地企業超過2100間；截至去年底，香港在北京累積投資有1360億美元，佔北京實際利用外資近六成半；累計在京設立外企企業總數超過13000家，佔同類企業總數超過三成半。

共40合作項目簽約涵蓋12個合作和投資領域

今屆洽談會共有40個合作項目簽約，涵蓋科技服務、金融、生物科技、醫藥健康、智能製造、文化旅遊等12個合作和投資領域。李家超見證其中15個重點合作項目簽約。

李家超（後排左）及國家工業和信息化部（國家工信部）部長金壯龍（後排右）見證創新科技及工業局局長孫東教授（前排左）和國家工信部副部長熊繼軍（前排右）簽署《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》。（政府新聞處）

李家超（左）及國家工業和信息化部部長金壯龍（右）在簽署《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》儀式前合照。（政府新聞處）

今年的「京港洽談會」今日起（20日）一連兩天在北京舉行，以「優勢互補、共創繁榮」為主題，將舉行15場專題推介活動和其他配套活動，更首次增設「投資香港」主題推介活動，圍繞香港獨特優勢、營商環境、服務京港兩地企業合作措施等方面進行主旨演講和推介。

而李家超昨晚（19日）出席政府與國家工業和信息化部《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》簽署儀式。