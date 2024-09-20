京港洽談會｜林世雄：打造國際智慧物流樞紐　以高價貨與電商為主

隨同特首李家超到北京出席今日（20）一連兩日舉行的第27屆「北京‧香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」的運輸及物流局局長林世雄，出席商貿物流合作專題推介活動指時，該局去年十月公布《現代物流發展行動綱領》，全力將香港發展為以高價值貨物和電商市場為主的可持續國際智慧物流樞紐。



運輸及物流局局長林世雄今日（九月二十日）出席第27屆「北京．香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」商貿物流合作專題推介活動。（政府新聞處）

林世雄指，今年的全國兩會的一大關鍵詞是「新質生產力」，習近平總書記提到我們要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。在國家支持下，香港一直致力在「一國兩制」這獨特制度優勢下，持續升級轉型，在原有產業上，推動高端化、智能化與綠色化，發揮好「背靠祖國、聯通世界」的特長，當好國家的「超級聯繫人」和「超級增值人」，輔助國家加強國際化和世界影響力，並且主動對接國家的重要戰略規劃，推動與內地高度融合發展。

林世雄指香港一直是內地與海外進行經貿往來和貨物進出的最主要門戶之一（梁鵬威攝）

《現代物流發展行動綱領》勾劃物流業長遠發展路徑

他指，香港一直是內地與海外進行經貿往來和貨物進出的最主要門戶之一。所謂「奮楫揚帆、勇立潮頭」。本港承着香港既有的獨特優勢，奮發前進。運輸及物流局去年十月公布的《現代物流發展行動綱領》，勾劃出香港特區物流業的長遠發展路徑。當中制定了八大策略和二十四項行動措施，全力將香港發展為以高價值貨物和電商市場為主的可持續國際智慧物流樞紐，全力把握國家龐大的發展機遇，並且發揮好國家在《十四五規劃綱要》下賦予香港的國際航運中心、航空樞紐和貿易中心的定位，「以香港所長貢獻國家所需」。

京港經貿關係一向密不可分。（視覺中國）

京津冀和粵港澳大灣區區域貿易未來需求料強勁增長

他續指，北京作為國家首都及華北首要的經濟中心，與香港的經貿關係一向密不可分。香港一直是北京最大的外資來源地，兩地的貿易和物流龍頭企業擁有龐大的雙向投資：無論是港企在北京建設的冷鏈物流網絡，還是京企為香港家家戶戶配送的跨境電商貨物，都是京港這條貿易物流通道的亮麗名片。加上京津冀和粵港澳大灣區兩個國家主要經濟圈的快速發展，區域間的貿易和物流需求未來必定會繼續強勁增長。