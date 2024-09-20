京港洽談會｜孫東：香港處於「發展創科黃金時代」　需壯大人才庫

隨同特首李家超赴京出席第27屆「北京‧香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」的創新科技及工業局局長孫東，今日（20日）出席科技創新企業「拼船出海」專題推介活動時指，香港處於「發展創科的黃金時代」，國際化人才資源是香港的優勢，能為內地企業提供跨文化溝通和市場拓展方面的支持，未來也將持續壯大香港人才庫及創科生態圈。



孫東稱，越來越多內地企業有意以香港為橋頭堡，開拓國際市場，當中不乏國內領先的科技企業。（政府新聞處）

孫東：香港處於「發展創科的黃金時代」

孫東稱，越來越多內地企業有意以香港為橋頭堡，開拓國際市場，當中不乏國內領先的科技企業。孫東表示，2022年底公佈的《香港創新科技發展藍圖》公佈後兩年多，特區政府已經與超過100家有潛力和具代表性的重點創科企業洽談好於香港落戶或擴展業務，將為香港帶來超過520億港元的投資，創造超過15,200個就業機會。「這些數字正好說明香港是一個能創造價值的寶地。」

孫東稱，《創科藍圖》中提出重點發展三大策略性科技產業，包括生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技產業，均符合「香港所長，國家所需」的新質生產力。他形容香港處於「發展創科的黃金時代」，港府將發揮好上游科研根基深厚的優勢，加速中游成果轉化落地，促進下游產業發展，推動「政、產、學、研、投」的高效協作，加快實現香港經濟高質量發展。

孫東表示，國際化人才資源也是香港的一大優勢，能為內地企業提供跨文化溝通和市場拓展方面的支持。（創新科技及工業局Facebook）

國際化人才資源是一大優勢 將持續壯大

孫東表示，國際化人才資源也是香港的一大優勢，能為內地企業提供跨文化溝通和市場拓展方面的支持。他指未來港府將貫徹「以人才推動科技，以科技引領產業，以產業匯聚人才」的發展方針，壯大香港人才庫及創科生態圈。

孫東最後指出香港與內地企業是互惠互利的關係，「內地企業在通過香港拓展國際市場的同時，也能為香港帶來新的發展機遇和動能」。他冀專題推介活動能深化京港兩地科創合作，實現互利共贏，共同為國家高質量發展作出貢獻。