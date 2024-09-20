晚上體驗北京文化生活　李家超：對文創產業發展有更多思考

撰文：文維廣
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行政長官李家超今日（20日）下午與中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍會面後，晚上與團隊體驗北京文化生活，在中央港澳辦三局局長鄒勁松 、北京市港澳辦主任熊九玲和東城區委書記孫新軍等陪同下，來到北京最古老且最具特色的街巷之一—— 南鑼鼓巷。他又指，此行讓他對香港文化資源運用和文創產業發展有了更多思考。

李家超今日（20日）晚上到南鑼鼓巷體驗北京文化生活（李家超FB）

他在社交平台發文，只提到今天參加「京港洽談會」後，晚上體驗北京文化生活。李家超指，這條老街擁有750多年歷史，現時仍然保留著老北京風情。在一間售賣北京非遺文創產品的本地小店，他買了一件結合貔貅與兔兒爺、寓意「招財進寶」的陶瓷擺件。他指，這不單是一件藝術品，更是京港兩地合作的美好象徵。他希望此次「京港洽談會」能進一步促進兩地企業交流合作，為京港雙方經濟注入更大動力，共創輝煌。洽談會的成功舉辦，更顯示著京港兩地未來合作更加緊密，共同創造更多財富與繁榮。

李家超今日（20日）晚上到南鑼鼓巷體驗北京文化生活（李家超FB）
李家超今日（20日）晚上到南鑼鼓巷體驗北京文化生活（李家超FB）
李家超今日（20日）晚上到南鑼鼓巷體驗北京文化生活（李家超FB）

他們還到了兩間地道小吃店，品嚐了冰糖葫蘆和爆肚這些充滿「老北京」獨特魅力的地道小吃。

他更指，雖然在南鑼鼓巷行程匆匆，但無論是熱情的民眾、精美的文創產品，還是地道的美食，都讓他深切感受到北京深厚的文化底蘊和濃郁的人文氣息，也讓他對香港文化資源運用和文創產業發展有了更多思考。

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