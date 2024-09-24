國慶｜康文署9.28起一連四日辦園藝活動　免費試種盆栽、製作香包

今年為國慶75周年，康文署在本月28至10月1日一連四日，在尖沙咀九龍公園拱廊和綠化教育資源中心舉辦「同心綠化賀國慶」園藝活動，包括盆栽工作坊、盆栽種植活動、專題展覽、攤位遊戲、講座及導賞活動等，讓市民免費參加。



康文署在本月28至10月1日一連四日，在九龍公園拱廊和綠化教育資源中心舉辦「同心綠化賀國慶」園藝活動。（政府新聞處）

康文署本月28日至10月1日一連四日、每日早上10時至下午6時，會在九龍公園拱廊和綠化教育資源中心舉辦「同心綠化賀國慶」園藝活動，當中包括盆栽工作坊、盆栽種植活動、專題展覽、攤位遊戲、講座及導賞活動等，供市民免費參與。

其中在盆栽工作坊，市民可在園藝導師指導下體驗種植盆栽的樂趣。市民亦可在場內其他手工坊，學習製作立體紙花心意咭、香包、壓花鎖匙扣和植物拓印。

康文署特別提到，現場會有具有中國文化元素的攤位遊戲，供市民遊玩，而穿着華服到場的人士，更可獲贈特別紀念品。

「同心綠化賀國慶」園藝活動，當中包括盆栽工作坊、盆栽種植活動、專題展覽、攤位遊戲、講座及導賞活動等。（政府新聞處）

至於專題展覽，以「喜遊探索‧繁花世界」為題，市民可透過展覽認識不同品種的花，由功能、結構、形狀、花序、花色、影響開花的因素，以至花在日常生活中的應用，如可作食用、藥用或提煉精油等。

九龍公園綠化教育資源中心在9月28、29日及10月1日各會有一場免費講座，分別以「香港受保護植物」、「循環城市種植」和「變化萬千的繁花世界」為題，並以粵語主講。

九龍公園綠化教育資源中心在9月28、29日及10月1日各會有一場免費講座。（政府新聞處）

各活動時間：

