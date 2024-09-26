鄭承隆食牛奶冰室「黑面」　嘆生病遇著燶三文治｜政壇諸事町

監警會前成員鄭承隆昨日（26日）光顧跑馬地「牛奶冰室」，遇到一件事令他一秒「黑面」。事緣生病的他到店後叫了一份三文治，怎料店員呈上一件幾乎全燶的三文治，鄭承隆怒上心頭，在Facebook公開事件坦言明白經濟不景，但反問「一間茶餐廳開喺醫院對面，整件八成黑三文治俾客，其實過唔過到自己嘅呢？」



監警會前成員鄭承隆昨日（26日）光顧跑馬地「牛奶冰室」，遇到一件事令他一秒「黑面」。事緣生病的他到店後叫了一份三文治，怎料店員呈上一件幾乎全燶的三文治，故在Facebook公開事件。（鄭承隆Facebook截圖）

鄭承隆在跑馬地養和醫院看醫生後，到附近的「牛奶冰室」吃三文治。作為被網紅熱捧的連鎖茶餐廳，店員向鄭承隆呈上一份烘到燶的三文治，鄭承隆笑言「係咪想謀殺病人」、「膽大過肺」，但由於身體不舒服「好病」，沒要求更換另一份，「真係冇氣力同佢拗」，事後在Facebook公開事件，引來網民熱烈討論。

鄭承隆怒上心頭，在Facebook公開事件坦言明白經濟不景，但反問「一間茶餐廳開喺醫院對面，整件八成黑三文治俾客，其實過唔過到自己嘅呢？」（資料圖片）

「牛奶冰室」作為被網紅熱捧的連鎖茶餐廳，店員向鄭承隆呈上一份烘到燶的三文治。（鄭承隆Facebook圖片）

藝人Bob林盛彬留言說「又係離譜咗啲嘅🤣」，鄭承隆直言燶三文治尤如「地獄名物」，有網民戲稱是「備長炭多士」、「佢係咪帶住副黑超烘多士黑到咁都攞出嚟」。衛生服務界前立法會議員李國麟亦留言「呢間茶餐廳有心思：食炭-有助吸胃氣...唔使去幫襯隔離醫院喎🤣」