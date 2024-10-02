十一國慶｜陳茂波帶學生參觀國家成就展　鄧炳強參加保安局同樂日

10月1日國慶日，財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強等官員分別出席活動，其中陳茂波帶同一班初中同學參觀「盛世啟航 — 新中國成立75周年成就」展覽；鄧炳強則參加保安局的「慶祝中華人民共和國成立75周年紀律部隊及青少年團體大匯演暨同樂日」。



陳茂波：與同學為國家非凡成就感自豪

陳茂波在其社交網頁稱，在香港歷史博物館，與同學看到國家的飛躍發展；在香港科學館，他們看到科技創新推動著經濟發展及社會進步。他和同學們都對國家的非凡成就感到自豪，希望作出更積極貢獻。

他又稱，很高興同學們擁抱創新科技，希望他們更多學習人工智能相關的知識，裝備好自己，必定能為國家、為香港的發展作出更大貢獻。

鄧炳強：小朋友好鍾意攤位嘅小禮物

鄧炳強在其社交網頁表示，在保安局舉辦的大匯演暨同樂日上，所有紀律部隊及輔助部隊盡出，擺設9個攤位，大派每個部門特色禮物，同市民一齊開心賀國慶。

鄧炳強又稱，在參觀攤位的時候，見到很多小朋友的開心笑臉，「個個都好鍾意攤位嘅小禮物」。他形容，大家的笑容是他最珍惜的禮物。