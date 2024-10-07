香港航商總會成立 林定國：鼓勵内地企業選用香港作為仲裁地
撰文：潘耀昇
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香港航商總會今天（7日）成立招待會，律政司司長林定國表示，會繼續推動高質航運服務的發展，亦積極鼓勵企業選用香港作為仲裁地，特別是「走出去」的内地企業，可以在熟悉的環境下解決海事爭議。
會上見證「港大和北大海商法雙碩士合作協議」合作備忘錄簽署，林定國表示有助香港提升國際化航運服務，為壯大海事法人才庫打好基礎，另外以電子形式參與備忘錄簽署的還有內地四所知名學府，包括山東大學、廈門大學、大連海事大學、上海海事大學法學院，共為中國及國際航運業培育人才。
林定國引述二十屆三中全會《決定》提出鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門建立國際高端人才集聚高地。他說國家是航運大國、全球最大的商品貿易出口地，也是全球第二大經濟體，需要在海事法律方面加強話語權，保障合法權益，形容香港在這方面具有獨特優勢。
林定國說香港作為國際航運中心，擁有高質量的法律人才、完備的司法架構，提供專業法律服務，是亞太區內重要的海事爭議解決中心。在《紐約公約》下，香港的仲裁裁決可以在各締約國內獲得承認及執行；香港亦是波羅的海國際航運公會（BIMCO）全球海運業通用的標準合同中，四個指定仲裁地之一，與倫敦、紐約和新加坡看齊。
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