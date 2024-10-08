岑浩輝選澳門特首｜連續兩日落區　承諾研優化交通、設空中通道

澳門第六任行政長官候選人岑浩輝連續第二日落區了解民情，今早(8日)到氹仔與商戶及街坊交流。岑浩輝稱，若他當選，會廣泛徵詢意見如何善用空間和優化交通，並強調可多功能利用土地，例如交通樞紐、體育場所等。至於氹仔基馬拉斯大馬路步行系統可否連接湖畔大廈，未來會視乎情況再作考慮。



岑浩輝又表示，澳門的出行系統除了巴士、的士、輕軌外，大力發展步行系統亦是方向，但需要考慮道路闊度，盡量設置舒適的空中通道而不影響居民生活。



岑浩輝連續第二日落區，今日（8日）到氹仔（澳廣視圖片）

岑浩輝表示，氹仔經過數十年，形容發展得很好且現代化，規劃很完整，整體綜合配套設施很齊全，中央公園加上附近的空中走廊，以及連接輕軌等項目，交通順暢，降低市民過路危險性。岑浩輝又引述居民反映希望增設定點巴士路線，並指出區內休憩地方或不足的問題，氹仔有數塊大幅完整的土地，若他當選，會廣泛徵詢意見如何善用空間和優化交通，並強調可多功能利用土地，例如交通樞紐、體育場所等。至於氹仔基馬拉斯大馬路步行系統可否連接湖畔大廈，未來會視乎情況再作考慮。

岑浩輝與商戶及市民交流（澳廣視圖片）

岑浩輝連續第二日落區，曾到訪一家印度餐廳（澳廣視圖片）

岑浩輝又引述數據稱，現時氹仔約有 11.6萬人居住，共 30,400多戶，核心地區約有 9萬人，較北區還多；氹仔每戶收入約有 8.2萬元，而全澳平均 5.8萬元，氹仔屬中產階層密集的地方。

陪同他再落區的除了競選辦人員，還包括澳門工聯會長何雪卿、婦聯理事長袁小菱、街總副會長蕭東文、離島工商業聯合會會長楊景開等人。