岑浩輝選澳門特首｜再落區到訪司打口、媽閣　了解商戶經營情況

距離澳門特首選舉不足一周，唯一候選人岑浩輝再次落區，今天（7日）到訪司打口及媽閣一帶，向商戶了解經營情況。



10月7日，澳門特首候選人岑浩輝落區到訪司打口及媽閣一帶，與捉棋的街坊聊天。（澳廣視）

岑浩輝再落區訪司打口、媽閣 了解商戶經營情況

岑浩輝今天早上先後到司打口及媽閣探訪，陪同的包括街坊會聯合總會會長吳小麗、中區南區工商聯會會長李卓君等，與商戶及街坊交流。

10月3日，澳門特首候選人岑浩輝到訪三盞燈義字街一帶，與街坊交流。（澳廣視）

10月3日，澳門特首候選人岑浩輝到訪三盞燈，向豬腳薑熟食檔了解經營情況。（澳廣視）

第二日落區訪三盞燈 向豬腳薑熟食檔了解經營狀況

岑浩輝上周四亦有落區，先後到三盞燈、義字街和新橋區，陪同的包括澳門婦聯會長劉金玲、中區南區工商聯會會長李卓君等。岑浩輝向區內商販了解經營狀況，包括一個賣豬腳薑的熟食檔。他亦與附近街坊交流。

10月3日，澳門特首候選人岑浩輝到訪三盞燈義字街一帶。（澳廣視）

10月3日，澳門特首候選人岑浩輝到訪三盞燈義字街一帶，陪同的包括澳門婦聯會長劉金玲、中區南區工商聯會會長李卓君等。（澳廣視）

首落區訪祐漢七棟樓重建項目 承諾增休憩設施

10月2日，澳門特首候選人岑浩輝落區，到訪當地首個舊區重建項目「祐漢七棟樓群」。（澳廣視）

岑浩輝上周三（2日）首次落區，到訪北區首個舊區重建項目「祐漢七棟樓群」，他說該區業權比較複雜，夾雜現代化和40、50年樓齡的樓宇，希望和社會各界商討達成共識，承諾上任後會在區內興建更多更多休憩設施，改善居民生活環境。

10月2日，澳門特首候選人岑浩輝落區，到訪當地首個舊區重建項目「祐漢七棟樓群」。（澳廣視）

他續說「祐漢七棟樓群」剩下2千多戶居民，除了本地人亦有外勞，比較複雜，不過已成立業主管理委員會，相信重建「會向前行」，北區其他地方重建亦要參考「祐漢七棟樓群」的做法，調查業戶分布情況。